Bianca Bazo, la estrella infantil de ‘Papá en apuros’: sus sueños y cómo fue trabajar con Juan Carlos Rey de Castro

Bianca Bazo es una joven actriz que no solo derrocha simpatía, sino también talento cada vez que aparece en la pantalla chica. A sus cortos 10 años, ya está dejando una huella indeleble en el mundo del entretenimiento y la moda.

Su interpretación de Mariana Seminario en la aclamada novela familiar ‘Papá en Apuros’, emitida por Latina, la ha llenado de elogios. En esa línea, la pequeña artista compartió su experiencia con Infobae Perú y el camino que está forjando en el mundo artístico.

Al hablar sobre su participación en la ficción televisiva, Bazo destacó el ambiente fraterno y de aprendizaje que se vive detrás de cámaras.

“Ya terminamos de grabar en diciembre, pero el tiempo de rodaje fue súper lindo porque pude conocer a todos. Recibía el aliento de los actores,” comentó con entusiasmo, señalando el apoyo incondicional de sus compañeros, especialmente de Juan Carlos Rey de Castro, quien interpreta a su padre en la ficción.

La relación con él y el resto del elenco fue fundamental para su desarrollo y confianza en el set. “Ver a Juan Carlos siempre cantando, bailando fue algo como motivante para hacer mis escenas con más entusiasmo,” recordó.

Su rol en ‘Papá en Apuros’

Bianca Bazo no solo comparte rasgos físicos con su personaje; existe una conexión más profunda en términos de personalidad, aunque, como ella misma señala, difieren en su estructura familiar. Su interpretación de Mariana Seminario es un reflejo de su espíritu vibrante y genuino, lo cual ha enriquecido su experiencia en el proyecto.

La actriz también reveló momentos memorables de las grabaciones, incluyendo su primera vez en una lancha, una experiencia que destacó como una de las más divertidas y emocionantes.

Este tipo de vivencias han contribuido a que aprecie cada momento en el set, viéndolos no solo como parte de su trabajo sino como oportunidades de aventura y disfrute personal.

Más allá de la actuación, Bianca contó cómo mantiene el equilibrio con su vida escolar, donde sus compañeros muestran curiosidad y emoción por su participación en ‘Papá en Apuros’. “Yo no puedo decirles nada, si quieren saber de la novela tienen que verla, ya lo dejas con emoción. A mí, la verdad, no me gustan los spoilers”, resaltó.

Su nuevo reto como modelo

Este año, Bianca Bazo tiene un nuevo reto por delante: representar al Perú en el Mini Model World, un concurso internacional de modelos infantiles que se realizará en el mes de abril en Punta Cana, República Dominicana.

Allí, la joven promesa del arte peruano mostrará su belleza, carisma y personalidad ante un exigente jurado y competidores de todo el mundo. En esta nueva experiencia, demostrará su versatilidad y compromiso más allá de la actuación.

No obstante, su sueño a largo plazo es claro: seguir siendo un artista integral. Bazo aspira a continuar explorando diversas facetas artísticas, desde la danza hasta el canto, con el objetivo de mantenerse creativamente activa y cumplir su pasión por el arte.

Finalmente, Bazo envió un mensaje poderoso y alentador a niños y niñas que, como ella, sueñan con adentrarse en el mundo artístico y el espectáculo. “Si tú persigues un sueño, pero si le metes empeño lo haces de todo corazón, vas a lograrlo”, compartió.

Su historia es un testimonio de cómo la dedicación, el compromiso y, sobre todo, disfrutar de lo que se hace, son elementos clave para alcanzar el éxito y la realización personal.

Bianca Bazo, a pesar de su juventud, se proyecta como un ejemplo a seguir, marcando el camino no solo para futuras generaciones de artistas sino para cualquiera que aspire a transformar sus sueños en realidad.