Ayacucho: rescatan a puma que vivía enjaulado y amarrado en centro recreacional

La Dirección Forestal y Fauna Silvestre ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el propietario del centro recreacional - Créditos: Agencia Andina/Contraste Ayacucho.

Un puma andino fue rescatado de condiciones deplorables en Qorimaccma Batán, un centro recreacional campestre situado en el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. El felino estaba encerrado en una jaula, hecho que ha generado gran indignación entre los defensores de los derechos de los animales.

La operación se produjo gracias a la colaboración de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del sector Agricultura de Ayacucho, la Fiscalía en materia Ambiental, y la Policía Ecológica. Wilber Torres Cáceres, responsable de la Dirección Forestal y Fauna Silvestre, afirmó que el rescate se llevó a cabo tras recibir una alerta sobre la situación del animal.

Además, se ha divulgado en las redes sociales, específicamente en la página de Facebook “Contraste Ayacucho”, un video que muestra al puma amarrado con una cadena, la cual estaba sujeta a una piedra y esto aumentó la consternación de la comunidad en línea.

Ayacucho: rescatan a puma que vivía enjaulado y amarrado (Créditos: Contraste Ayacucho)

Torres Cáceres explicó que aparentemente el puma se encuentra en buenas condiciones, pese a las circunstancias adversas en las que fue hallado, pero de todos modos un veterinario evalúa su salud.

Además, indicó que buscan un centro de rescate para el felino, donde pueda ser rehabilitado adecuadamente antes de tomar una decisión sobre su posible liberación al hábitat natural.

Asimismo, la Dirección Forestal y Fauna Silvestre ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el propietario del centro recreacional por la tenencia ilegal del puma andino, un acto que constituye una infracción muy grave bajo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI, la compra, venta o caza de animales silvestres está terminantemente prohibida y es sancionada con multas.

Cabe mencionar que el artículo 308 de título XIII del código penal de delitos ambientales señala que “el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa”.

Este incidente ha vuelto a poner en el punto de mira la importancia de proteger la fauna silvestre y de garantizar que los animales vivan en condiciones que respeten su bienestar y libertad. La esperanza es que este puma andino pueda, después de ser cuidadosamente evaluado y rehabilitado, volver a correr lejos de las cadenas que lo restringían.

Este caso sirve como un recordatorio crucial de la responsabilidad colectiva de proteger a los seres vivos y preservar la biodiversidad.

Un veterinario evalúa la salud de este animal - Créditos: Contraste Ayacucho.

Puma muere al ser manipulado de manera incorrecta

El pasado jueves 18 de enero, en un trágico incidente en Puerto Maldonado, específicamente en la Urbanización Popular de Interés Social Banano, sector La Joya, un puma andino perdió la vida tras un intento de rescate fallido por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El felino, que había sido avistado cerca de las residencias de la zona, falleció por lo que han sido calificadas como acciones improvisadas de los agentes policiales, quienes intentaron inmovilizar al animal sin seguir los protocolos adecuados, según alertó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Dos policías de la comisaría de Tambopata ataron al puma andino y le taparon la cabeza con una frazada. (SPDA)

La situación comenzó a desarrollarse con la alerta emitida por los vecinos de La Joya, lo que llevó a la llegada de miembros del Serenazgo de Tambopata a las 07:40 a.m. En un intento por proteger a la población local, vecinos y serenos rodearon al puma, a la espera de la llegada de personal especializado de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFSS) de Madre de Dios.

Sin embargo, alrededor de las 08:30 a.m. y ante la tardanza de los especialistas, dos oficiales de la PNP decidieron actuar por su cuenta, atando al animal y cubriendo su cabeza con una manta. Estas acciones llevaron a una pérdida total de resistencia por parte del felino, que luego fue trasladado a la comisaría de Tambopata, un entorno considerado inadecuado para el manejo de vida silvestre. Cuando las autoridades de la GRFSS llegaron más tarde a la comisaría, se encontraron con el sombrío escenario del puma ya sin signos vitales.

Huilda Condo, especialista de la institución forestal y de fauna, confirmó el lamentable deceso del espécimen. Este desafortunado evento ha generado críticas hacia la actuación de la fuerza policial y ha resaltado la urgente necesidad de una mejor capacitación y el establecimiento de protocolos claros para el manejo de situaciones que involucran a la fauna silvestre, con el fin de evitar futuros incidentes trágicos como este.