Melissa Klug confirma fin de su compromiso con Jesús Barco: “La responsabilidad es de él”

Melisssa Klug confirma su separación de Jesús Barco. (Instagram)

Luego de que Rodrigo González señalara que Melissa Klug y Jesús Barco terminaron su relación por una infidelidad por parte del futbolista, fue la propia empresaria quien decidió salir al frente a confirmar la noticia. Y es que el presentador de Willax afirmó que el deportista le habría confesado la traición a Klug y con ello se retiró de la casa que compartían, pero nada se había confirmado.

Por ello, la expareja de Jefferson Farfán, publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que deja claro que su romance con Barco no va más. Algún hecho personal se convirtió en el detonante para terminar con el compromiso de esta pareja.

“A mis queridos seguidores y amigos de la prensa quiero comunicarles que desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco”, mencionó al inicio.

Además, mencionó que ella puso todo de su parte para consolidarse como familia, pese a que su salud estuvo en riesgo durante su embarazo. “Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestros años con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros”, agregó sobre cómo llevó su relación.

Melissa Klug comunica su separación con Jesús Barco. | captura/Instagram

Sin embargo, más adelante sorprendió al acusar a su ahora expareja como el responsable de esta separación. “Durante los 4 años de relación he respetado y cuidado de nuestra privacidad como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que esta conlleva. Por lo que le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco”, agregó en sus declaraciones.

Finalmente, mencionó que continuará firme para salir adelante con su menor hija y se refugiará en su familia. “Mi fortaleza como siempre será mi familia, mis hijos, hijas y mi nieta. Sobre todo mi pequeña de dos meses que necesita de todo mi amor y entereza porque es hoy el motivo de mantener unida a la gran familia que somos”, sentenció.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre esta ruptura?

Horas antes de que la empresaria confirmara su separación, Rodrigo González se pronunció en su programa ‘Amor y Fuego’ y se refirió a la pareja. El presentador de espectáculos mencionó que le había llegado la información de que el futbolista le habría fallado a la madre de su hija. Además, que los rumores creyeron cuando ambos dejaron de compartir contenido junto.

“Según me comentaron de muy buena fuente, Jesús Barco le habría reconocido a Melissa Klug que falló en la relación (...) Las mismas ‘rodriguistas’ me comentaron que ya no se les ve juntos”, expresó el presentador de Willax al inicio.

Melissa Klug y Jesús Barco: la verdad detrás de su posible ruptura y el motivo que los alejó. | difusión/captura Willax

Por otro lado, relató que se había enterado de que el futbolista habría sido sincero con la madre de Samahara Lobatón luego de que ella se enterara que ‘algo había pasado’ por lo que decidieron terminar este romance de 4 años y una hija recién nacida hace 2 meses.

“Según una última hora, una data que nos acaba de llegar, acaban de separarse. Según me lanzan estas datas, algo habría pasado, de algo se ha enterado y le habría confirmado Jesús Barco que estas podrían ser una de las últimas imágenes de ellos juntos”, dijo el popular ‘Peluchín’.