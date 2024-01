La brillante jugada de Renato Tapia terminó en golazo de Celta de Vigo ante Valencia por Copa del Rey

El peruano entró desde el banco y se lució con gran acción en Copa del Rey. (Video: DIRECTV)

Este miércoles 17 de enero, Celta de Vigo se enfrentó a Valencia por los octavos de final de la Copa del Rey. El peruano Renato Tapia no repetió su titularato, pero solo necesitó algunos minutos para demostrar toda su calidad, pues realizó un jugadón que terminó en golazo. De esta manera, el equipo de Rafa Benítez aseguró su boleto a cuartos.

El integrante de la ‘bicolor’ ingresó a los 77′ del compromiso en reemplazo de Fran Beltrán. Dos minutos después, Hugo Sotelo efectuó un tiro libre a favor de los ‘celestes’, la pelota le quedó al volante nacional y este intentó eludir a Gabriel Paulista con una ‘bicicleta’ sin éxito.

El defensor de los ‘muerciélagos’ alejó el peligro con un rechazo momentáneamente, el cual fue interceptado por un futbolista del elenco visitante. El esférico, una vez más, cayó en los pies de Tapia. En ese momento comenzó el show en el estadio Mestalla de España.

El popular ‘Cabezón’ tocó con Luca de la Torre, la volvió a recibir, aguantó la marca de un adversario, enganchó y descargó. El estadounidense revistió la acción con un taco y el peruano con un sensancional ‘sombrerito’. El número 14 se proyectó por la banda derecha y centró.

En el corazón del área, apareció el delantero griego Anastasios Douvikas para ganar en el duelo aéreo y conectar de cabeza. La redonda terminó ingresando en el ángulo de la portería a pesar de la volada y del esfuerzo realizado por el guardameta Jaume Doménech. Así llegó el 3-1 definitivo en el cotejo.

Enganche de Renato Tapia, taco de Luca de la Torre y 'sombrerito' del peruano.

Periodistas españoles se rinden ante jugada de Renato Tapia

La brillante acción de Renato Tapia desencadenó buenos comentarios de los periodistas españoles en redes sociales. Por ejemplo, Tomás Roncero, integrante del conocido programa de televisión ‘El Chiringuito’, le dio todos los créditos del gol de Douvikas al peruano en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Diego Otero, comunicador en Relevo, se rindió ante el mediocampista de 28 años en la misma plataforma. “Sólo juega unos 20 minutos, pero es clave en este Celta. Al ímpetu que siempre aplica en el campo, Renato Tapia ha mejorado, y mucho, en la distribución. Con mucha más calma y aplicando calidad a jugadas como el tercer gol. Qué jugadorazo”.

¿Cuál será el próximo rival de Renato Tapia en la Copa del Rey?

Celta de Vigo consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar con doblete de Douvikas y gol de Luca de la Torre. Ahora, deberá aguardar por su rival, el cual se conocerá el próximo viernes 19 de enero a las 7:00 horas de Perú en el sorteo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los equipos clasificados hasta el momento son: Sevilla, Athletic Bilbao y Mallorca. Osasuna vs Real Sociedad y Girona vs Rayo Vallecano se encuentran disputando hoy miércoles 17 de enero. Mañana se definirán Unionistas de Salamanca vs Barcelona y Real Madrid vs Atlético Madrid.

La celebración de Renato Tapia y Celta de Vigo tras clasificar a cuartos de Copa del Rey.

Próximo partido de Celta de Vigo

Por otro lado, Renato Tapia y compañía seguirán su pelea por alejarse de las últimas posiciones de la tabla de la Primera División de España o más conocida como LaLiga. En esa línea, se enfrentarán a Real Sociedad el sábado 20 de enero a las 15:00 horas de Perú en el estadio de Balaídos.

Será un reto muy difícil para Celta, debido a que su rival de turno marcha en la sexta casilla y buscará romper su mala racha de cuatro partidos sin victorias. El elenco de Rafa Benítez también está urgido de los tres puntos porque una derrota podría colocarlo en la zona de descenso.