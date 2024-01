Víctor ‘Chino’ Rivera, el DT ‘padre’ de estrellas de Perú, confía en Christian Cueva, habla de sus sueños y confiesa otra de sus grandes pasiones

Víctor Rivera: su nuevo reto con Deportivo Municipal, el apoyo incondicional a Christian Cueva y su pasión por la música.

Lleva más de dos décadas detrás de un buzo, formando a jugadores que tienen un nombre ganado a nivel nacional e internacional. el técnico Víctor Rivera dirigió a doce equipos, incluyendo a la selección peruana sub 20, ha sido influente en la carrera de muchos futbolistas que inclusive, alguno de ellos hasta hoy, lo consideran como un padre. El mediocampista Christian Cueva es uno de ellos, el entrenador lamentó el mal momento futbolístico que está viviendo uno de sus mejores pupilos, pero está seguro que recuperará el nivel que todos aplaudían.

El ‘Chino’ ya perdió la cuenta de cuántos jugadores hizo debutar, pero guarda en su memoria cada momento. Se confesó con Infobae Perú y recordó cómo llenó de confianza al referente de la ‘bicolor’, Luis Advíncula, cuando era pequeño y se muestra orgulloso de verlo triunfar en Boca Juniors. A pesar de toda la experiencia y logros que alcanzó, tiene un deseo más por cumplir: dirigir en el exterior.

Después de tener una pausa en la dirección técnica, Rivera se hará cargo de un equipo emblemático del Perú: Deportivo Municipal. El multicampeón con la Universidad San Martín volvió al mando de los ‘ediles’ después cuatro años y tendrá la misión de regresarlo a primera división. En su momento fue comentarista deportivo y reveló que su otra pasión es la música, toca y canta cuando se lo piden.

Víctor Rivera es el nuevo técnico de Deportivo Municipal para la Liga 2.

- ¿Qué le motivó regresar a Deportivo Municipal?

Siempre dirigir a un equipo con tanta tradición siempre motiva, aparte que soy una persona bastante identificada con Deportivo Municipal. Cuando me hicieron el ofrecimiento, me movió emocionalmente poder asumir el reto porque es un club al cual quiero mucho, estoy identificado con su historia con su tradición; esas son las razones por las que he decidido asumir el desafío de dirigir a Municipal.

- Lo presentaron como técnico para la Liga 1...

Cuando me contrataron me dijeron que el equipo estaba esperando una resolución para jugar la Liga 1, y dentro del contrato también especificaron, estuvo de acuerdo, que si se jugaba la Liga 2 firmábamos una adenda y así ha sido. No cambia en nada porque yo soy entrenador de fútbol y más allá de dirigir la Liga 1 o 2, a mí me gusta ejercer mi profesión.

- ¿Cómo encontró al equipo deportivamente considerando que varios jugadores se fueron?

Hay jugadores de 18 y 21 años, unos más que tienen contrato como Jair Céspedes, Antonio Yáñez y Aarom Fuentes. Hay un grupo que se ha quedado y ahora necesitamos conocer las reglas de la Liga 2 para poder armar nuestro equipo y ver algunas contrataciones.

- ¿Qué piensa del momento de Christian Cueva: lesionado y sin equipo?

Tiene que recuperarse de la lesión y una vez que él se recupere, va a ser un jugador que dará mucho al equipo que lo contrate. Recuperado volverá a ser considerado dentro del universo de jugadores de la selección. Estoy seguro de que Christian está viendo algunas alternativas en el extranjero.

- ¿Christian Cueva es el mejor jugador que dirigió?

Hay varios jugadores que he tenido la suerte de formar, es un gran número como Carlos Lobatón, José Moisela, Irven Ávila, Christian Cueva, Adrián Ascues, Pedro Gallese, Luis Advíncula, son tantos en realidad. Uno se siente contento con el crecimiento de todos, incluso de los jugadores que no llegan a jugar fútbol profesional. La intención es que sean buenas personas y buenos profesionales, me alegra que todos estén bien, gracias a Dios.

Víctor Rivera hizo debutar a Christian Cueva cuando dirigía a Universidad San Martín en 2008.

- Luis Advíncula lo considera como un padre ¿Qué siente al verlo triunfar en Boca Juniors?

Fue una visión profesional de creer en él en Sporting Cristal, apoyarlo en toda su carrera. Fue algo que uno pudo aportar, él es una persona muy agradecida y lo sabe reconocer. Uno lo valora mucho. Cuando estuvo en Sporting Cristal fue titular en todos los partidos porque aposté por él desde el primer minuto. Veía en él mucha potencia, desde lo físico, el arranque, la velocidad, le vía muchas cualidades. El tiempo me dio la razón, y el resto fue por su esfuerzo, talento y sus ganas.

- ¿A qué jugador le hubiese gustado dirigir?

Si retrocedemos el tiempo, me hubiese encantado dirigir a Ysrael Zúñiga, formarlo.

- ¿Fue real la posibilidad de llegar en Alianza Lima en 2021?

Si, estuve en la terna para dirigir, algún socio o miembro de alguna comisión me avisó que me estaban evaluando. Hubo interés, además porque yo trabajé en Alianza, había gente que me conoce y muchas veces me han considerado. No solo fue para esa campaña, fue para otras también. No se pudo dar porque estaba comprometido con otro equipo. Finalmente llegó el profesor Bustos.

- ¿En alguna oportunidad pudo llegar a Universitario de Deportes?

Me llegó tres veces una propuesta para llegar a Universitario, uno fue cuando salí campeón terminando el 2008, en 20219 cuando con Municipal terminamos terceros en la primera ronda y otra que no recuerdo bien.

- ¿Qué piensa de que Alianza Lima no considere a Paolo Guerrero para el 2024?

Yo creo que Paolo Guerrero es una súper opción, viene ser campeón con LDU, pero derrepente Alianza ya tienen armado su plantel.

- ¿Lamentó la salida de Ricardo Gareca en la selección peruana?

Siempre cuando un técnico consigue logros, uno siempre se identifica. Todos estamos convencidos de que hubiese sido importante de que continúe.

- ¿Cree que el mal momento se podrá revertir con Jorge Fossati?

Fossati es un técnico con mucha experiencia y gran trayectoria. Tiene mucho recorrido, acaba de salir campeón con la ‘U’, dirigió a la selección de Uruguay. Hay que ver cómo le va en los amistosos, en la Copa América, dependiendo de eso se podría hacer un análisis. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la selección para encontrar el pensamiento del éxito en las Eliminatorias.

- ¿Oliver Sonne debe ser convocado otra vez?

Tiene la prioridad en cuanto al análisis y a la elección, nos queda esperar cómo va ese proceso. Todos estamos en la expectativa de cómo juega Oliver Sonne, es una incógnita del nuevo proceso.

- ¿Es posible el cambio generacional?

Hay una buena generación de jugadores como Grimaldo, Quispe, Cabanillas, Távara, Lora, algunos ya están con convocatorias y otros que se están sumando. Yo creo que hay varios buenos jugadores y estoy que se irán sumando a la selección.

- ¿Qué juvenil cree que tiene gran proyección?

Me gustaría ver más a Jahmir D’arrigo, es muy desequilibrante tanto como Joao Grimaldo y Piero Quispe. Me genera mucha expectativa.

Jhamir D'Arrigo llega a La Victoria procedente del Melgar. - Crédito: Alianza Lima

- ¿Cree que le falta lograr aún como técnico?

Es un logro seguir dirigiendo, no he parado de dirigir entre menores y la profesional, desde que empecé en 2006 mi carrera, antes fui asistente en el 1997. Le agradezco a Dios porque ya han pasado 24 o 25 años seguidos que dirijo fútbol profesional. Me faltaría dirigir en el extranjero algún día, eso me haría sentir como que he cumplido con uno de mis objetivos como entrenador de fútbol.

- ¿Qué tal su etapa como comentarista deportivo?

Ha sido una linda experiencia, una opción que he valorado porque me han invitado y eso yo lo agradezco mucho. Me gustó porque desde esa tribuna pude contribuir con el análisis y las cosas que he vivido, cómo se siente un jugador, cómo se hace un replanteo, muchas cosas. Me encantó porque siempre de chico me gustó el tema de las comunicaciones, si no hubiese estudiado para técnico, habría estado en el tema de la locución, la radio, la televisión.

- Alguna vez confesó que su otra pasión es la música...

Soy melómano, me gusta la música en todas las facetas. Me gusta rock, la salsa y las baladas; más me gusta el rock en español. Hemos tenido una pequeña banda con unos amigos, mi participación fue corta como bajista. He participado acompañando a unos grupos en fiestas privadas.