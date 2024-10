Gol de Paolo Guerrero a los 14 segundos en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El delantero abrió el marcador a los 14 segundos en Matute. (Video: L1MAX)

Tras un pase de Catriel Cabellos, Paolo Guerrero recibió y definió de manera magistral para darle el 1-0 a Alianza Lima sobre Sport Huancayo a los 14 segundos de juego en el duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga1 2024 en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo ‘blanquiazul’ se encuentra en la lucha con Universitario para ganar el campeonato.

Sin dudas, fue un inicio de partido bastante agresivo en cuanto a verticalidad por parte del equipo que dirige Mariano Soso. La dupla Paolo Guerrero - Pablo Sabbag, así como contra Sport Boys, volvió a funcionar. Esta vez en Matute.

Si bien la lesión de Hernán Barcos, quien confirmó que no llegará hasta el final del Torneo Clausura, es algo preocupante en tienda victoriana, el refuerzo de la jerarquía de Paolo Guerrero viene cumpliendo su cometido de darle otro nivel a la ofensiva de Alianza Lima.

Doblete de Paolo Guerrero

Corriendo el minuto 20′ del encuentro, Pablo Sabbag y Paolo Guerrero volvieron a juntarse y lograron la segunda anotación del ‘Depredador’. La defensa de Sport Huancayo se paró muy mal y si bien la jugada fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una posición adelantada, finalmente el atacante que vino del fútbol colombiano estaba habilitado.

Doblete del delantero nacional de 40 años en Matute. (Video: L1MAX)

Descontó Sport Huancayo en Matute

Corriendo el minuto 29 del primer tiempo, Marcos Lliuya encontró a Carlos Ross con un gran pase al que Juan Pablo Freytes no le dio mayor importancia. El chileno le ganó la espalda y definió con tranquilidad frente a Ángelo Campos. Así llegó el 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Carlos Ross puso el descuento en Matute tras grueso error de la defensa 'blanquiazul'. (Video: L1MAX)

El gran ausente, Hernán Barcos

Quizá la noticia más difícil de asimilar para el hincha de Alianza Lima durante esta semana fue la ausencia del ‘Pirata’ Hernán Barcos. Estas fueron sus palabras en redes sociales: “Me gustaría agradecer a todos por los mensajes y los buenos deseos. Es un momento de tristeza por la lesión, pero acá estoy firme y fuerte para apoyar desde donde me toque como siempre. Con Alianza siempre”.

Confirmado por el propio club, el parte médico de Barcos indica que sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial derecho. Se le tratará con terapia y el mismo equipo informará detalles sobre su recuperación.

Alianza Lima confirmó lesión de Hernán Barcos

Un partido aparte para Jean Deza

Calentando el duelo con declaraciones previas, las miradas en Sport Huancayo las tiene Jean Deza. El exfutbolista de Alianza Lima volvió a Matute y tuvo, en los primeros minutos, un cruce con Sebastián Rodríguez.

El árbitro le perdonó la vida y solo le mostró la tarjeta amarilla. (Video: L1MAX)

Por otro lado, a falta de horas de dicho encuentro, calentó el partido con sus declaraciones: “No me genera nada enfrentar a Alianza Lima en Matute porque ya pasaron muchos años. Estuvo en el 2020 y ya estamos 2024. Creo que es una historia que ya está cerrada por mi parte y sé que para la gente de Alianza también”.

El jugador de Sport Huancayo vistió los colores de Alianza Lima en 2015 y 2020.

Finalmente, en días previos, también sorprendió a todos seguidor del fútbol peruano al contar que le gustaría jugar algún día en Universitario de Deportes. Esto dijo: “Sí, me gustaría jugar en la ‘U’. Jugar ante 50 mil hinchas es lindo. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen, es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me encanta. Me motiva. Esa cancha está hermosa. Dios quiera”.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima es firme candidato a llevarse el Torneo Clausura, pues pelea el campeonato palmo a palmo con Universitario de Deportes y cuenta con un gran plantel. Los dos próximos encuentros para los de La Victoria serán ante Deportivo Garcilaso (visita) y Cusco FC (local).