Magaly Medina y su balance 2023: la pérdida de su padre, juicios, un premio internacional y el saludo navideño a sus detractores

Magaly Medina brindó una entrevista a Infobae Perú y hace un repaso de su 2023. IG Magaly Medina

El 2023 ha sido un año cargado de sorpresas para muchos, y en el caso de Magaly Medina no ha sido la excepción. Para la conductora de TV estos 12 meses que se van han sido lleno de emociones positivas, lágrimas y pérdidas irreparables. Logró ganar un premio internacional, el rating ha estado a su favor, los ‘ampays’ marcaron la pauta de la farándula peruana, pero este fue el último año que vio a su padre con vida, Luis Medina, quien falleció el pasado 22 de marzo, y también de los juicios perdidos.

Magaly Medina siempre mencionó lo mucho que admiraba a su progenitor y cuánto lo idolatraba. Es por ello que ante su deceso, muchos de sus detractores bajaron la guardia y se solidarizaron con la periodista. Fue una de las pocas veces que la presentadora se dejó ver sensible. El dolor de la pérdida de un ser querido no se puede ocultar tras la caparazón o armadura de hierro que da la pantalla de TV.

Aunque el dolor siga, este queda en el corazón, por ello Magaly Medina decidió dar vuelta a la página y seguir al frente de su programa, donde ha pasado más de un escándalo, polémica y ser la misma ‘deslenguada’ y crítica de antes.

A poco tiempo de culminar el año, Magaly Medina conversó con Infobae Perú donde hizo un balance de lo que fue su 2023.

Magaly Medina y su padre Luis Medina, quien falleció en marzo del 2023. IG Magaly Medina

― Magaly, ¿Cómo resumes tu 2023?

Este ha sido un año de muchas emociones encontradas, porque cuando recién empezó pierdo a mi papito, mi pilar, mi apoyo. El hombre que me respaldó siempre a través de todos los años de mi vida y en cualquier circunstancia. Esa fue una pérdida grande en nuestra casa y en nuestra familia todos lo sentimos aún. En esta Navidad él nos va a hacer mucha falta.

― ¿Y cómo lo terminas?

En términos generales, bien. El rating se ha mantenido, pese a que las cifras y las audiencias ya no son las mismas desde hace años atrás. Nosotros seguimos liderando el rating en ATV y somos los segundos en nuestro ranking del horario prime time. Ningún programa nuevo de otros canales nos ha podido derrumbar y ahí vamos. Recibí un premio que no esperaba ganar (Martín Fierro Latino), no tenía ganas de ir, de verdad, porque no soy muy afecta a las premiaciones. El año termina con muchísimos proyectos y muy buenas perspectivas para el 2024.

Magaly Medina siempre ha sido amante de la Navidad. IG Magaly Medina

― Esta será una Navidad diferente, ¿cómo la pasarás?

Mi casa siempre ha sido el punto de reunión desde que tengo memoria. Mis papás (silencio). En este caso mi papito ya no está, pero está mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposo, la familia política de mi hermano, que pasa navidades con nosotros desde que ellos son novios, son parte de nuestra familia. Estará la hija de mi esposo, mi hijo no porque tiene que venir a fines de enero por unos trámites administrativos, la pasará con unos amigos en Holanda. Está mi sobrino que se ha tomado estos días de vacaciones en su trabajo. Será una Navidad familiar, nos encanta estar juntos desde el sábado al mediodía, donde almorzamos unidos. El domingo estaremos desde temprano y al día siguiente, 25, almorzamos también juntos. Es nuestra tradición. Es lo que nos gusta, nos hace sentir en familia. Mi esposo y yo somos muy familiares, muy pegados.

Magaly Medina celebrará la Navidad junto a su madre Jesús Vela y familiares cercanos. IG Magaly Medina

― Tú siempre te has encargado de los preparativos, no será la excepción...

A mí me encantan estas fechas, las disfruto. Disfruto la comida, organizando cada detalle, no solo los árboles, los adornos, sino la comida. Este año hemos decidido, porque yo estaba con mucho trabajo, mandar a hacer algunas cosas a tiendas especializadas y otros, a nuestros cocineros de confianza. En esta ocasión, yo voy a preparar solamente un arroz con aceitunas, que es algo que en mi familia siempre me piden. Este es el primer año en que no me voy a dedicar todo el día a la cocina.

― Terminaste el año perdiendo dos juicios, el de Lucho Cáceres y Jefferson Farfán, ¿qué puedes decir al respecto?

Los juicios son algo que desde el día uno que empecé el programa Magaly TV los he tenido, porque la gente no acepta muchas veces las verdades, no acepta las críticas, no entiende que son opiniones personales, y la opinión no es una difamación. No pueden entender eso, me resulta hasta ahora increíble. Bueno, ahí están juicios que pierdo. El de Lucho Cáceres, que se resolvió en la Corte Suprema de una manera celerísima, creo que eso le contesta a mucha gente que dice que yo tengo influencias. Yo nunca pedí una cita a la Junta Nacional de Justicia y en cuestión de horas me lo dieron. Ese fue Jefferson Farfán. Este chico Cáceres, que cuando en la Corte Suprema todos los juicios se demoran un montón, a él de manera acelerada le salió una sentencia en contra, que por supuesto nosotros ahora estamos presentando un recurso. Mi abogado lo va a presentar en estos días, porque esa sentencia está muy mal hecha, según los términos legales.

Magaly Medina recibió un premio Martín Fierro Latino este 2023. La periodista viajó a Argentina para recibirlo. IG Magaly Medina

― ¿Sobre el juicio de Jefferson Farfán?

Lo de Jefferson Farfán está ahí. Yo lo asumo, para eso tengo una defensa legal bastante bien constituida. El canal me apoya, ellos asumen todos los gastos. Y es así, es parte de lo que yo hago. Yo no espero aplausos ni premios. Creo que en mi caso a mí me llueven demandas. Hay muchísima gente en televisión que es bastante agresiva, insultante, difamatoria, pero como lo que dicen no trasciende nada, se pierde en el espectro de los ruidos, entonces nunca nadie las demanda. En cambio lo mío tiene una trascendencia, todo aquello que digo la gente se lo toma en serio, me cree. Tengo una credibilidad que por años he tratado de mantener. De una forma u otra, hace caso de mis ampays, las personas se hacen opiniones y ponen chapas a los ampayados y a ellos no les gusta. No les gusta que les digan ‘cachudo, cachuda’, y no demandan al grueso de la población que se los dice en las calles, si no me demandan a mí, pero ya es algo con lo que he aprendido a lidiar.

― ¿Qué estás preparando para el 2024?

Se vienen algunas cosas. Una total reingeniería de redes sociales. En el programa tenemos otra vez La Casa de Magaly, pero no queremos anunciar más porque no nos gusta estar diciendo ‘vamos a ofrecer esto este año’. Yo creo que la gente tiene que irse sorprendiendo poco a poco. Y definitivamente nuestro programa viene bastante recargado el próximo año. Esperamos muchísimos más ampays.

Magaly Medina regresará con 'La Casa de Magaly' el 2024. (Composición: Infobae))

Magaly Medina en podcast

― ¿Se viene también tu podcast?

En el podcast estamos corrigiendo varias cosas, yo soy muy perfeccionista, está grabado. Estamos corrigiendo ediciones, iluminación, algunas cosas que me rondan por la cabeza. Yo soy así, si no me gusta, lo cambio por otro lado. El podcast en principio va a ser prueba y error, como todo lo que uno comienza siempre.

― ¿Cuál sería tu mensaje de fin de año para tus detractores?

En principio, a mis seguidores agradecerles de corazón el apoyo incondicional que tengo de ellos. Y a mis detractores, a quienes tratan de destruirme con cada comentario que hacen, les diría que sigan viendo mi programa, pero con un poquito más de atención, porque a veces parecen desinformados. La mayoría de ellos me ve, así que contribuye con mi audiencia, tanto en redes sociales con en el programa de TV. Les deseo que pasen una linda Navidad, que tengan un super año 2024 y que sigan viendo mi espacio, pero les pido que lo hagan con atención, para no caer en la ignorancia y la desinformación a la hora de criticar. Yo a ese tipo de comentarios ignorantes, les hago caso omiso. Si quieren que les preste un poquito de atención, que vean bien. Además, me ayudan muchísimo, lo han hecho estos 26 años de carrera. Sin esos odiadores, Magaly TV hubiera desaparecido hace muchos años de la pantalla.