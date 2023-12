Aída Martínez denuncia robo en su casa a vísperas de Navidad: “Estoy dolida, todo me ha costado”

Aída Martínez estuvo en el ojo público luego de que comentara que padecía de una enfermedad en la vista y luego apareciera en una competencia de carreras de motos que podría poner su salud nuevamente en riesgo. Tras ello se mantuvo alejada de los escándalos, pero recientemente ha sorprendido con un lamentable suceso a vísperas de la Navidad.

La modelo se encuentra de viaje para disfrutar de los últimos días del 2023, pero mientras que estaba alejada de su casa, los delincuentes ingresaron a su vivienda y se robaron varias pertenencias. Mediante sus historias de Instagram del 23 de diciembre, Aída reveló que tres malhechores ingresaron a su casa y se llevaron solo las cosas costosas que tenía.

“Les cuento un triste noticia. El día de ayer (22 de diciembre) a las 8 de la noche se han metido a robar a mi casa 3 personas y han entrado solo a robar mis cosas de marca. Carteras, relojes, joyería. Al parecer eran personas que conocían mi casa y sabían que yo estaba de viaje y sabían donde estaban ubicadas las cosas caras de mi casa”, expresó al inicio bastante fastidiada.

Aída Martínez denuncia que robaron su casa a vísperas de Navidad. (Instagram)

Contó que los delincuentes intentaron burlar las cámaras de seguridad rompiendo las que están en su habitación, pero desconocían que había otras instaladas en más partes de la casa, por lo que ya se registró a los ladrones. “Han roto las cámaras de mi cuarto, pero no sabían que tenía más cámaras y los tengo registrados. Ya está la denuncia hecha”, mencionó.

Asegura que los ladrones conocían su casa

En medio de su relato, Aída Martínez especificó que los delincuentes solo han entrado a su casa a buscar pertenencias de ellas como joyas, carteras y más, pero aseguró que también se han llevado ropa interior como lencería que solo ella tiene. Por esa razón, asegura que si ve esas prendan en otro lugar, le sería muy fácil reconocerlas.

“Se han llevado cosas muy específicas como una maleta de lencerías que solo yo lo tengo y que si lo veo a otra chica me voy a dar cuenta”, comentó en medio de su nerviosismo.

Aída Martínez denuncia que robaron su casa a vísperas de Navidad. (Instagram)

Incluso, aseguró que no ha hecho más que colocar las denuncias correspondientes, pero en medio de su relato se mostró muy asustada y nerviosa. Aunque reconoce que pudo ser peor con personas en el hogar, afirma que le duele por todo lo que ha significado conseguir todo lo que tiene. “Estoy haciendo las denuncias correspondientes, todavía estoy nerviosa, estoy en shock. Estoy dolida porque todo eso me ha costado y ha sido mi esfuerzo y mi trabajo porque nadie me regala nada”, mencionó en sus historias de Instagram.

“Me han robado joyas, carteras, lentes, cosas de marca, todo de marca, como si supieran donde estaba. Es muy raro todo lo que está pasando”, agregó. Finalmente, agradeció no haber estado presente en ese momento, porque considera que pudo ser una situación mucho más complicada. Aseguró que le duele este tipo de situaciones, pero seguirá luchando por encontrar a los delincuentes.

Aída Martínez denuncia que robaron su casa a vísperas de Navidad. (Instagram)

“Yo sé que solo son cosas materiales, si entraban cuando estaba con mi familia hubiera sido fatal, pero estamos bien y han estrado cuando no estábamos en casa. Lo material se recupera, pero da impotencia y duele que pasen estas cosas”, finalizó.