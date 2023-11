Por qué relacionan a Alberto Otárola con el apagón en Matute: esta es la versión del premier

Vinculan a Alberto Otárola con apagón en Matute

El apagón en Matute sigue generando polémica. Un reciente informe de Milagros Leiva, en Willax TV, reveló -la noche del jueves 9 de noviembre- que el premier Alberto Otárola, su seguridad y el administrador de Alianza Lima, José Sabogal, habrían ‘coordinado’ dejar sin luz el recinto deportivo por temas de seguridad. El supuesto destape motivó que momentos más tarde el jefe del gabinete salga a dar su versión de los hechos.

“La seguridad del primer ministro, escuchando los disparos que se dieron en las afueras del estadio, se empieza a preguntar por la integridad física del premier. Aparentemente, habría sido la seguridad de Otárola la que le sugiere al gerente de Alianza Lima, José Sabogal, apagar las luces para poder sacar al premier. Es gravísimo”, dijo Leiva en su programa.

De acuerdo a la periodista, quien en el pasado fue condenada en primera instancia por difamación, Otárola se encontraba en el palco oficial del estadio Alejandro Villanueva, donde se disputaba la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Según Leiva, al escuchar unos disparos en el exterior, la seguridad del estado del premier habría sugerido a Sabogal apagar la luz.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha mostrado públicamente su simpatía con el club Alianza Lima. Estuvo presente el día del apagón en Matute. (Composición: Infobae Perú - A presión/Willax TV)

“No solo fue para sacar al premier, sino también para ayudar a salir a los dirigentes de Alianza Lima, que estaban muertos de miedo por el grito de los hinchas que los culpan de esta derrota”, aseveró la periodista, quien fue más allá y pidió al Ministerio Público interrogar a Otárola y su seguridad.

Minutos después de emitirse el informe, el presidente del Consejo de Ministros brindó una entrevista telefónica para el programa Combutters, de Philip Butters, que se emite también por Willax TV, para negar ‘absolutamente’ que la información vertida por el programa de Leiva sea cierta.

“(¿Tú qué has tenido que ver con el apagón?) Pude ver la última parte del programa de Milagros ya la verdad que este es un tema serio... Como no expresar mi preocupación y el enfado como cualquier hincha de ver cómo se apagaban las luces del estadio, poniendo en riesgo a todos los hinchas que eran más de 30 mil”, declaró.

Alberto Otárola habla sobre el apagón de Matute en la final de la Liga 1. Willax TV

Agregó: “He ido como cualquier hincha a ver el partido de mi equipo y me quedé hasta el final. Salí cuando concluyó el partido, me retiré como cualquier hincha, bajé por las escaleras, subí a mi auto y me fui. Afuera no hubo ningún acto de violencia, ni mucho menos. Sí debo precisar que hubo mucho preocupación por la integridad de la hinchada a dentro del estadio. Y Felizmente que no pasó a mayores”.

“Quiero felicitar el campeonato de la U”

Antes de negar la acusación periodística, Otárola, quien ha mostrado públicamente su hinchaje por el club aliancista, se tomó unos breves segundos para enviar sus felicitaciones a Universitario de Deportes y reconocer que fue un justo campeón.

Las luces del terreno de juego se apagaron en Matute segundos después que Universitario de Deportes se consagró campeón del fútbol peruano. (Foto: Captua Liga 1 Max)

“Quiero felicitar el campeonato de la U. Ha sido el equipo que mejor ha jugado en los dos partidos, en la ida y en la vuelta. En honor al mérito, hay que reconocerlo. Así que felicitaciones por el título”, expresó.

Además, Otárola rechazó que haya tenido alguna ‘coordinación’ con algun directivo del club íntimo para dejar sin luces Matute. “Pueden preguntar a quien quieras, a los dirigentes, al electricista, a los aguateros, a los jugadores, por supuesto que yo no he tenido ninguna intervención en este tema”, sostuvo.