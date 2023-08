Cuñada de Ángelo Campos cuenta la verdad detrás de video de Yharif Figueroa peleando con otra mujer

Magaly Medina difunde aclaración de la presunta cuñada de Ángelo Campos | Magaly TV La Firme

Ángelo Campos sigue en el ojo de la tormenta por la grave denuncia de violencia psicóloga y física que presentó su pareja y madre de su hijo, Yharif Figueroa. Y aunque recuperó su libertad por decisión judicial, luego de permanecer detenido dos días en la comisaría PNP de Chacarilla del Estanque, el arquero de Alianza Lima sigue siendo cuestionado por las supuestas agresiones a su conviviente.

A esto se suma la difusión de dos videos en redes sociales que muestran a Yharif Figueroa agarrándose a golpes con otra mujer, al interior de un departamento. En las imágenes se aprecia al futbolista intentando separar a ambas jóvenes. En tanto, el segundo video que circula en TikTok, fue grabado por el mismo Ángelo Campos, aparentemente, después de la pelea de su pareja y con el departamento todo destrozado.

“Lo que suponemos es que ella lo encuentra a él con esta mujer en un departamento y se agarra de los pelos, cosa que me parece humillante, degradante como mujer. Eso es no valorarse, no quererse nada”, comentó Magaly Medina este 28 de agosto, negándose a mostrar dichos videos en su programa ‘Magaly TV La Firme’, a fin de no incurrir en el delito de violación a la intimidad.

Hermana de Yharif Figueroa se pronuncia por video

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ contó que una mujer, identificada como hermana de la esposa de Ángelo Campos, aclaró que los videos que circulan en redes sociales son antiguos y no están relacionados a la reciente denuncia por agresión física.

“Soy la hermana de Yharif, solo para aclarar que el video donde aparece mi hermana es pasado, se tiene la fecha y hora de ese video. Además lo hechos ocurridos (de la denuncia) pasaron en su casa y el video es en un departamento. Por favor, no malinformen y no se dejen confundir”, fue la respuesta que la cuñada del arquero envió a uno de los ‘urracos’ de Magaly.

Asimismo, insistió que el segundo video fue “manipulado” por el portero de Alianza Lima, quien filmó la escena con su equipo celular.

“Se puede escuchar al principio donde Yharif le dice a mi otra hermana ‘te ha pedido que borres el video’. Él ha manipulado ese video a su antojo y, al verse expuesto y sabiendo que lo habían filmado, se comenzó a defender con mentiras porque mi hermana Yharif le increpaba porque no le había dado dinero a su hijo”, agregó.

Ángelo Campos grabó uno de los videos que circula en redes sociales donde su pareja se pelea con otra mujer| TikTok

La figura de ATV aclaró que a su programa no le consta que, efectivamente, se trate de la hermana de la denunciante, debido que no han podido comprobarlo.

¿Qué dijo la pareja de Ángelo Campos?

‘Magaly TV La Firme’ tuvo acceso al expediente psicológico elaborado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer, a Yharif Figueroa, pareja de Ángelo Campos.

Ella declaró que conoció al arquero de Alianza Lima en el 2013 y que, al poco tiempo, quedó embarazada. “Él empieza a mostrarse agresivo desde el 2017 porque tomaba y se desconocía, (lo hacía) una o dos veces por semana, agarra un vaso y se olvida el mundo. Llama a mujeres, es agresivo, infiel y todas las veces que me ha golpeado ha sido borracho”, aseguró en su testimonio.

La joven admitió que tiene dependencia económica ya que ella es ama de casa, no genera ingresos y el arquero se ocupa de todos los gastos del hogar.

Se conocen más detalles de la denuncia contra Ángelo Campos | Instagram @angelocampos12

“Seguía con él porque estaba enamorada, tenía un hijo, no quería que mi familia se destruyera. Además, él me aseguraba que iba a cambiar”, sentenció.