Red de pedofilia en Lurín: menor de edad rescatada está embarazada, confirmó la Dinincri

Seis, diez y dieciséis años. Parece increíble, pero esas son las edades de los menores que fueron abusados por sus propios hermanos. Entre ellos, dos niños y una adolescente, la cual hoy está esperando un hijo. Así lo confirmó el comandante Jimmy Cáceres, vocero de la División de Investigación Criminal (Dirincri): “La menor de 16 años está embarazada y se presume que el padre sería uno de los hermanos”.

El día de ayer, 16 de agosto, agentes del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) rescataron a tres menores de edad que estaban siendo utilizados —en todo el sentido de la palabra— para generar contenido pornográfico infantil. Si bien el caso expresa la degradación moral a la que solo un miserable puede aspirar, se torna más deshonroso con un simple dato: los abusadores son los familiares de los abusados.

Así, tres hombres cuyos nombres no son aún de conocimiento popular fueron capturados y trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Los agentes especializados estarán investigando el caso y evaluando los posibles escenarios, por lo que han evitado lanzar asunciones. Sin embargo, sí informaron a la opinión pública algunos aspectos del caso.

Desarticulan red internacional de pornografía infantil (Ministerio Público)

Se trata de una red de pedofilia supuestamente internacional. Los sujetos grababan contenido específico con los menores (una niña, un niño y una adolescente) que son, además, sus medio hermanos (para dos) y primos (para uno), y luego lo vendían por grupos de WhatsApp y Telegram. Cabe aclarar que la presencia de los agentes internacionales se debe a un seguimiento en conjunto con el Estado peruano y su Policía, que luego de seis meses se ve materializado en esta captura.

Ambas oficinas de investigación, peruana y estadounidense, identificaron receptores del contenido filmado en otros países del mundo, así como en plataformas generales de Internet, en las que cobraban una mensualidad para acceder al contenido.

Detienen a sujetos acusados de usar a sus hermanas menores para crear material pornográfico infantil. (Latina Noticias)

Los padres de los menores

La madre de los menores fue cuestionada por la dejadez con sus hijos, a lo que respondió desconocer por total el caso. Como comentó, ella se dedica al reciclaje y no anda mucho tiempo en casa. No obstante, el comandante Jimmy Cáceres, jefe de la Divindat, no comulga con su versión.

“La madre dice que ella es recicladora y se ausenta de la casa. Ahora, nosotros tenemos entendido que una de las niñas ya le había comentado a su familia, este mayo del 2023, que había sufrido violencia sexual, por lo que la familia ya tenía conocimiento de la situación. Además que la casa es un desorden absoluto: está toda llena de basura. Ha dificultado el trabajo de la Policía por el fuerte olor. Los niños han estado completamente abandonados. No han ido ni siquiera al colegio”, declaró en ATV Noticias.

Según las declaraciones del comandante Cáceres, los niños estarán con la Policía y luego irán a un albergue en San Juan de Miraflores.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Fiscalía de Familia participaron en el operativo para brindar atención especializada a las víctimas. | MIMP

El vínculo familiar

La operación de rescate finalizó con dos medios hermanos detenidos, se capturó al tercer familiar después. Al respecto, Cáceres comentó: “Los sujetos (medios hermanos) tienen 20 y 31 años. El tercer sujeto tiene 36. Parece que es primo de los niños. Se le revisó el celular y tenía dos videos con material de pornografía de menores. Hemos tenido que revisar las grabaciones y hemos comprobado que, así como una de las niñas rescatadas, hay otras menores sin identificar. Es por ello que tenemos siete días para investigar el caso”.

Por si la hecatombe fuese poco, Cáceres comentó en ATV que uno de los hermanos tiene una denuncia de violación sexual de lo que parece ser una cuarta hermana.