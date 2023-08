Nueva Carretera Central: MTC presentará en los próximos días el expediente final

Se espera que la nueva Carretera Central esté lista para el 2031. (Andina)

La nueva Carretera Central es uno de los proyectos a largo plazo más ambiciosos del país. Esta megaconstrucción pretende unir Lima, Junín, Pasco, Huancavelica, Huánuco y Pucallpa. La ampliación de redes de conexión, tan urgentes en el Perú, supone una oportunidad de desarrollo para los tramos conectados. En este caso y como sostuvo un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la unión con la capital ofrecerá facilidades en el transporte para desarrollar la macrorregión amazónica.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se encuentra en la última etapa del proceso de evaluación final de la revisión del perfil de la nueva Carretera Central, la Daniel Alcides Carrión, presentada por la Oficina Técnica de Gestión de Proyectos. En criollo: fijando los últimos criterios técnicos para la construcción de la autopista.

¿Qué pasó con los vecinos de Cieneguilla y Ate?

La obra sugiere dimensiones tan amplias y una inversión tan elevada que algunas personas cercanas al tramo destinado se cuestionan sobre el posible perjuicio que la Carretera Central les puede causar. Algunos ciudadanos de Cieneguilla y Ate se han mostrado inconformes, pues consideran que esta obra afectará a miles de familias de las zonas aledañas. Tal fue la molestia que ayer, 11 de agosto, vecinos de ambos distritos realizaron un plantón en rechazo al megaproyecto alegando que tramo pasa por encima de viviendas y colegios.

Protestas de vecinos por temor a ser afectados por megaproyecto. (Rotafono)

Al respecto, cabe recordar la postura opositora que adoptó Emilio Chávez, alcalde de Cieneguilla, en junio, cuando rechazó firmemente que el trazo final de la carretera incluyera su distrito, pues consideraba que los efectos negativos serían devastadores.

Nos oponemos porque estarían destruyendo más de cuatro mil viviendas, desde Ramiro Prialé hasta la asociación de vivienda Hijos de Apurímac. Se estaría destruyendo más de cuatro mil viviendas, cuatro mil familias afectadas”, afirmó un dirigente vecinal a RPP Noticias. “También estarían destruyendo cinco colegios donde estudian nuestros hijos; estarían destruyendo tres mercados, donde nosotros nos abastecemos para nuestra alimentación diaria, para nuestra familia; también estarían destruyendo tres parques, donde nuestros hijos se divierten, recrean, donde nosotros mismos los días sábados y domingos hacemos nuestro deporte”, añadió.

¿Cuál fue la respuesta del MTC?

En RPP, Elena Rodríguez, directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC, pidió tranquilidad a los vecinos de Cieneguilla y Ate, alegando que, si bien el proyecto no estaba aún completamente definido, no habría ninguna expropiación de escuelas o invasiones a los mercados. Solicitó, además, no dejarse llevar por noticias malintencionadas, pues era “información inexacta e incorrecta”.

No obstante, declaró también que “el proyecto es tan grande que se está definiendo el trazo” y que la cartera ministerial está trabajando para que “las afectaciones sean las mínimas posibles”.

Desde el MTC han comunicado que en los próximos días se informará al público en general el resultado de la decisión ajustada a criterios técnicos y en beneficio de la ciudadanía.