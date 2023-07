Con Punche Perú: mucho ruido y pocos resultados del programa anunciado con bombos y platillos por el MEF

Empresarios de Gamarra, Mesa redonda y empresas familiares hablan sobre la reactivación económica. | Andina

En diciembre del año pasado, el Ejecutivo lanzó el plan para reactivar la economía denominado ‘Con Punche Perú’, el objetivo era dinamizar la economía golpeada por dos años de la pandemia del covid-19 y por la gran conflictividad social surgida tras la salida del poder del presidente de la República, Pedro Castillo.

Con el objetivo de apoyar a todos los sectores, en enero se presenta ‘Con Punche Productivo’. Según explica la propia página web del Gobierno, se buscaba impulsar la reactivación económica sostenible de los sectores productivos.

“Con Punche Productivo contempla medidas de reactivación por más de S/ 200 millones, ejecutables en corto plazo y con impacto directo en los emprendedores, micro y pequeñas empresas que durante esta etapa de crisis ha visto disminuida su liquidez, afectada su capacidad productiva y limitado su acceso al financiamiento”, se lee.

El titular del MEF, Álex Contreras, brindó mayores del plan 'Con Punche Perú' en conferencia de prensa en diciembre del 2022.

Tras siete meses de la aplicación de los mencionados planes económicos, ¿los empresarios han logrado reactivarse? ¿La economía peruana se dinamizó? ¿Se siente la reactivación económica en las calles? El economista peruano y asesor externo en políticas públicas, Joaquín Rey Hernández de Agüero, explicó a Infobae Perú, que este plan cojea porque es de corte asistencialista y está más direccionado a dinamizar el gasto público. Precisó que lo que realmente se necesita es apoyar a la empresa privada y activar las grandes inversiones.

Subrayó que para medir el éxito de esta medida se debe tomar en cuenta que no es un buen año para el país, debido a que las proyecciones de crecimiento para este año son bajas: el Ministerio de Economía anunció que el crecimiento será de 2,5%, el Banco Central de Reserva proyectó 2,2%, y el Banco Mundial 2,4%. Aunque las entidades privadas son menos auspiciosas. Credi Corp Capital aseguró que el crecimiento de este año apenas llegará a 1,3%”. Rey precisa que estamos viviendo una desaceleración de la economía.

“La desaceleración se debe a diversos factores. Si vemos el crecimiento regional, está siendo un mal año para el país. Cuando se produce la pandemia 2020 y 2021 se realizaron planes económicos para reactivar la economía. Hubo una expansión del gasto público para generar empleo, se bajó las tasas de interes, para hacer que el crédito sea más barato para invertir y consumir, lo que tiene un efecto inmediato en la economía. Sin embargo, pasada esta etapa, los gobiernos comienzan a retirar estos estimulos de gasto excesivo y las tasas de interés empiezan a subir. Cuando esto sucede la economía empieza a enfriarse y esto viene acompañado de un proceso inflacionario en Perú y en todo el mundo. La inflación cerraría este año en 4% o 5%. Esto afecta el poder adquisitivo de los peruanos”, sostuvo.

La inestabilidad política golpea a la economía

El entrevistado señaló que la inestabilidad política también afecta a la economía del país debido a que la gente no se anima a invertir. “La certidumbre es algo fundamental para invertir”, dijo. Expresó que el ciclón Yaku, el fenómeno El Niño y El Niño Global son factores que se suman a la desaceleración económica.

Nuevas protestas fueron anunciadas para el 22 de julio y días de Fiestas Patrias. (Ernesto Benavides/AFP)

“El tema de fondo de la desaceleración economía tiene que ver con una contracción muy fuerte de la inversión privada. Si vez los componentes del PBI, que son gastos de consumo, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones, e inversión privada. Y lo que más se ha golpeado es la inversión privada, la que genera empleo, capacidad productiva y la que determina servicios a largo plazo. De la inversión total, el 80% es privada y un 20% es inversión pública. En el primer trimestre de este año se tuvo una contracción de la inversión privada del 12%, eso es muchísimo y muy fuerte. En este momento, eso no debería pasar. La inversión minera cayó 24%, es una caída brutal. No creo que haya registros en la historia reciente de esta caída”, sostuvo.

Por lo antes mencionado, expresó que el plan Con Punche Perú, no será tan efectivo debido a que solo activando la inversión privada se podrá reactivar la economía. Aclaró que impulsando un solo proyecto privado, como la ampliación del proyecto minero Antamina, generaría 2 mil millones de dólares de inversión. Es decir, que si liberas solo ese proyecto se está moviendo la aguja de la inversión privada.

“Tras siete meses del inicio de Con Punche Perú, no se está sintiendo los resultados de la reactivación. El escenario en el que estamos no es bueno. No es un año de crecimiento, no hay nuevos negocios, la gente no está incrementando su sueldo, el empleo se ha mantenido, pero hay inflación y todo está más caro. Todo esto hace que no se perciba los efectos de este plan hasta el momento y porque está más asociado al gasto público, que es importante, pero no da crecimiento económico”, indicó.

¿Con Punche Perú reactivó la economía en Gamarra?

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, en declaraciones a Infoabe Perú, dijo que no se explica con qué sectores han trabajado el plan de reactivación para las pequeñas y microempresas, debido a que ningún programa hasta el momento ha beneficiado a Gamarra.

“En los siete meses de gobierno de Dina Boluarte, lo único que hemos tenido son anuncios... Desde enero hasta julio, hemos tenido, cada mes y semana, declaraciones del ministro de Economía, Producción y hasta de la presidenta, anunciando lo mismo cada vez como si fuera nuevo. Eso es lo que nos tiene indignados. Por ejemplo, escucho desde enero que se dará el presupuesto para el núcleo ejecutor de Mindef, ¿dónde está dicho presupuesto? Mientras ese dinero no este en la cuenta de Foncodes no existe. Hasta el momento no se ha ejecutado ni un sol, lleva seis meses el dinero guardado y no lo ejecutan, ¿por qué no lo pueden ejecutar? Porque tienen gente que no tienen la mínima idea de qué es un mype y menos que es un sector productivo”, reclamó Susana Saldaña.

Empresarios de Gamarra solicitan apoyo por parte del Gobierno. | Andina

Recordó, que en mayo el Ejecutivo lanzó ‘Punche Perú textil Mype’, y que todo el plan se convirtió solo en compromisos. “Lanzaron este plan que no ha servido de nada porque no hubo ninguna medida ejecutada, para lo único que ha servido es para llenar un power point”, dijo. Dejó en claro que ni una sola medida económica propuesta por el gobierno ha tenido impacto en la mype.

“Que nos presenten a la primera mype que gracias a ese presupuesto salió de la pobreza y se ha recuperado económicamente, no existe. El ministro de Economía todos los meses sale a hablar sobre Impulso MyPerú, que nos presente a la primera microempresa que haya sacado un nuevo crédito gracias a ese plan. A las mypes les niegan el crédito porque se está convirtiendo. Impulso MyPerú no llegó a ninguna mype, no está teniendo ningún impacto, para nosotros es letra muerta”, lamentó.

Denunció que a los únicos que está reactivando económicamente el Gobierno es a las entidades financieras porque están utilizando “de forma mañosa” este programa para liberar su cartera de deudas y dar nuevos créditos a sus propios clientes. “Le dicen a la mype, tenemos Impulso MyPerú, si tienes buena calificación crediticia, te doy un crédito caro de mi entidad y después de tres meses te lo voy a comprar (la deuda) con Impulso MyPerú. Y eso es sorprender al Estado y eso no se puede permitir”, precisó indignada.

Recomendó al gobierno cambiar el rumbo a favor de la economía peruana. Y pidió que apueste por la micro y pequeña empresa con el fin de recuperar sus niveles prepandémicos, para luego trabajar en procesos de crecimiento. Puntualizó que eso implica créditos baratos para las mypes. Por eso, solicitó cambiar el reglamento de Impulso MyPerú y que de esos fondos de garantía, el 80% sean destinados a créditos nuevos para que las entidades financieras se animen a calificar a las mypes para los procesos de créditos.

También solicitó reglamentar la ley que dice que el Estado compre el 40% a la micro y pequeña empresa. Añadió que el gobierno debería destinar 10 mil millones de soles para implementar núcleos ejecutores de compras de los ministerios del Interior, de Defensa, de Salud y Educación. Estos deberían beneficiar a los sectores de textil confecciones, madera, metalmecánica, de calzado e industria gráfica. Y por último, expresó que se debería garantizar la seguridad de los emporios comerciales productores del país para evitar la competencia desleal de la informalidad.

¿Empresarios de Mesa Redonda sienten la reactivación?

Román Nazario Álvarez, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, informó a Infobae Perú que a principios del 2023 la crisis social y política que se vivió en el país hizo que el primer trimestre del año las ventas bajaran el 30% en comparación del año anterior. Otro problema que sumó a la crisis fue la ocupación de las áreas públicas por la competencia desleal del comercio informal. Ante esta crisis, precisó que la ayuda del gobierno no llegó ni se sintió la presencia del plan Con Punche Perú.

Ventas en Mesa Redonda bajaron por crisis social en los primeros meses del 2023.

“En el sector comercio Con Punche Perú' no ha tenido llegada y Con Punche Productivo menos porque no estaba dirigido para nosotros. Acá en Mesa Redonda no tuvo impacto. Ningún empresario ha accedido a ese tipo de crédito”, lamentó.

Solicitó al gobierno que proporcione estabilidad política para poder trabajar, debido a que en este momento no es una buena época para absorber algún tipo de crédito, así sea con bajos intereses, porque no hay estabilidad económica que los impulse a querer invertir.

“Nosotros estamos trabajando al 100% porque el nivel de las importaciones ha bajado y en el sector consumo estamos al 84% en comparación al año pasado. La demanda se ha retraído, aunque tenemos capacidad para operar con mayores niveles de mercadería e inversiones, pero no es necesario... Esperamos que se respete la institucionalidad, que haya un gobierno estable, que cumpla plazos y que genere objetivos, por lo menos, a mediano plazo”, subrayó.

¿Qué opina la Asociación de Empresas familiares?

Paul Vargas Machuca, vicepresidente del Comité Next Gen de la Asociación de Empresas Familiares, señaló a Infobae Perú, que la situación económica del país se vio afectada por la crisis social y el fenómeno El Niño, lo que a su vez generó una disminución de la inversión y la confianza en el mercado.

“Como empresas familiares representamos el 40% del PBI peruano, obviamente los sobrecostos dependerán de cada industria. Por ejemplo, en la agroindustria se habla que por efecto del tema climatológico, algunos productos que se exportan van a caer un 15% en cuanto a volumen de exportación. El sector de servicios también está siendo afectado”, señaló el vocero de la Asociación de Empresas Familiares.

Por su lado, reconoció que el plan Con Punche Perú sí ayuda a las empresas a reactivarse, pero aclaró que el apoyo debe aplicarse de forma integral. “Es importante los programas de desarrollo económico, pero también es importante cuando haya un riesgo, como el climatológico, el gobierno ponga mano firme para ayudar a sanear los problemas que se presentan y que perjudican a las empresas que están en estas industrias”, expresó.