Jorge Fossati reveló los gestos que hizo su preparador físico y negó actos racistas en Universitario vs Corinthians

Jorge Fossati se refirió a la situación que enfrenta Sebastián Avellino en Brasil. (Foto: Composición Infobae)

Universitario de Deportes se encuentra en el ojo de la tormenta y no solo por su derrota ante Corinthians en el play off ida de la Copa Sudamericana, sino por un presunto acto de racismo que habría cometido el preparador físico Sebastián Avellino durante el encuentro.

Según las imágenes difundidas, el uruguayo fue escoltado por la Polícia de Brasil a la salida del Neo Química Arena y posterior a ello, fue conducido a la comisaría para que pueda brindar su declaración y explicar cómo ocurrieron los hechos. Algunos hinchas también acudieron al lugar para actuar como testigos de la investigación.

En ese sentido, Jorge Fossati brindó una entrevista para la radio ‘Sport 890′ y culpó a un grupo de hinchas del ‘Timao’ de atacar al integrante de su comando técnico. Además, explicó cómo se dio la situación y reveló los gestos que Avellino hizo a la tribuna.

“Había hinchas de Corinthians detrás de la zona de calentamiento, en una tribuna sin protección que se tiraban de guapos, escupiendo y haciendo ademanes. Avellino abre los brazos y se toca el pecho como diciendo por qué a nosotros, no seas malo”, sostuvo el DT para el medio uruguayo.

Asimismo, recordó el momento en el que los agentes policiales retuvieron al preparador físico. “Cuando nos íbamos del partido una vez terminado, un policía le dice al profe Sebastián Avellino que espere un poco. Me sorprende la situación, voy para atrás y me explica el policía que hizo gestos racistas”.

Sebastián Avellino fue acusado de haber realizado gestos racistas contra los hinchas del equipo brasileño finalizado el encuentro por los playoffs de la Copa Sudamericana 2023.

Con respecto a la revisión que se le hizo al material audiovisual, Fossati señaló que no se encontró nada que pueda afectar a Avellino. “Al policía le digo puede ser cualquier otro menos él y quien lo conoce al profe sabe lo humano y profesional que es. Las cámaras del estadio no mostraron nada”.

Finalmente, dio a conocer la cantidad de aficionados que llegaron hasta la dependencia policial para hacer efectiva su denuncia. “Lo último que recibí del profe es quedó retenido en Brasil. Se hizo lugar a denuncias de cuatro o cinco personas de la tribuna más un alcanzapelota de 30 años”.

El cotejo de vuelta entre Universitario y Corinthians se llevará a cabo el próximo martes 18 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Cabe resaltar que, esta será la única chance que tendrás los ‘cremas’ de clasificar a la siguiente etapa del certamen continental.

Expulsión de Alex Valera

Durante conferencia de prensa, el técnico de 70 años mostró cierto malestar por la cantidad de errores cometidos ante Corinthians. “Nos quedamos con la bronca de no poder llevarnos siquiera un punto, tampoco creo que hicimos los méritos para más que eso. Era lo que íbamos a intentar con los cambios”.

También aprovechó en referirse a la expulsión de Alex Valera, quien quedó fuera del compromiso en una jugada de recuperación del balón. “Cuando había llamado a Emanuel Herrera, lo llamé antes de la falta de Alex Valera. Estaba hablando con él y con Horacio Calcaterra, pero llegó la expulsión de la que no puedo opinar, porque estaba lejísimos”.

Tras revisión del VAR, el jugador peruano fue expulsado por dura entrada contra rival por Copa Sudamericana. (Video: DIRECTV)

Sobre el VAR

Por otro lado, opinó sobre la intervención que tuvo el videoarbitraje. “El VAR estuvo atento, creo que cumplió su función, lamentablemente para nosotros no ha sido así a lo largo de la competencia, cuando tuvo que ver otras cosas mucho más groseras que esto, no las vio. Creo que por eso estamos en este round y no en octavos, precisamente porque ligamos muy mal con los arbitrajes”.

“Estábamos bien en una parte del libreto, que era defender. La tenencia era más para el rival, pero ellos solo conseguían llegarnos con centros que siempre defendimos y algún remate de larga distancia, después no tenían cómo. Por momentos, en la segunda mitad tuvimos la pelota, pero estuvimos imprecisos la mayor parte del tiempo”, finalizó.