Mathías Brivio reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Esto es Guerra’ y deja preocupado a Renzo Schuller

Mathías Brivio contó por qué decidió decirle adiós a ‘Esto es Guerra’. Pese a que ya lo había revelado en una anterior ocasión, el periodista dio más detalles en el canal de YouTube de Renzo Schuller. El conductor de Latina indicó que le aprenó mucho salir del espacio que conducía con Johanna San Miguel. Sin embargo, es una medida que tuvo que tomar por el bien de su familia.

El presentador de ‘Sábados en Familia’ decidió dejar el reality de América TV en el 2019 por sus hijos. Según cuenta, durante los 8 años que estuvo en el programa, no vio crecer a su hija mayor, hecho que pensaba repetir con su hijo menor.

“Mi último día fue un 20 de diciembre del 2019. Cuando entré a ‘Esto es Guerra’, mi hija Tiziana tenía 3 años, y me fui (del programa) cuando ella tenía 11 años. Eugenio (segundo hijo) justo tenía tres años, sentía que me iba a pasar exactamente lo mismo (con él), porque cuando yo me iba de la casa, a las 4:30 de la tarde (a Pachacamac), no veía a mi hija regresar del colegio y cuando llegaba (a casa), ella ya estaba dormida. Me perdí 8 años de Tiziana, y dije no con Eugenio, no quiero que me pase lo mismo”, explicó Mathías.

Mathías Brivio preocupó a Renzo Schuller con revelación.

Al decir esto, Renzo Schuller expresó su preocupación, pues él también tiene hijas menores. Sin embargo, resaltó que las lleva al colegio para aprovechar el tiempo con ellas.

“Por lo menos hay que llevarlas al colegio para que ganes ese momento, porque en la tarde ya no estás”, respondió el actual conductor de ‘Esto es Guerra’.

Mathías contó que él no podía hacer ello porque también trabajaba en una radio en las mañanas. Llegó un momento en que priorizó pasar tiempo con su familia a generar más ingresos.

“Fue un tema netamente de tiempo y espacio familiar que necesitaba, pero no por otra cosa”, recalcó.

Esta decisión hizo que tome en cuenta la propuesta de Latina. Hoy en día indicó que está bastante satisfecho con su experiencia en la televisora de la Av. San Felipe.

“A veces es bueno retroceder un poquito para después avanzar. Yo estoy muy contento en Latina, en el programa que estoy. ‘Sábados en Familia’ me encanta, es un programa hermoso”, dijo el comunicador, quien incursionó con su propio canal de YouTube hace poco tiempo.

¿Mathías Brivio regresaría a Esto es Guerra?

Consultado por si aceptaría regresar a Esto es Guerra, Mathías Bivio señaló que nunca se debe decir nunca, y menos en el mundo de la televisión. Además, se animó a bromear con Renzo Schuller, indicando que le han propuesta en muchas ocasiones sacarlo del programa.

“No están mis planes (regresar), lógicamente. Bueno me han hablado para sacarte de ahí y que entre yo por ti, pero no sabía si era momento de decírtelo”, dijo entre risas.

Aclarando que se trataba de una broma, Mathías explicó que está feliz de poder manejar sus tiempo y disfrutar de su familia.

“Ya estamos viejos también, lo que queremos es tener tiempo”, resaltó.