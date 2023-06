La confesión de Renato Tapia tras no descender con Celta: “Terminé en el hospital, se me subió la presión”

Renato Tapia reveló los problemas de salud que sufrió al pelear el descenso con Celta de Vigo en la Liga Española.

Una de las peleas más complicadas en el fútbol, es la de no descender. Eso quedó confirmado con el peruano Renato Tapia, quien realizó una dura confesión sobre su salud luego de salvarse con Celta de Vigo al vencer a Barcelona en la jornada final de LaLiga Santander.

Te puede interesar: Celta de Vigo con Renato Tapia venció al Barcelona y aseguró su permanencia en la Liga española

Los dirigidos por Carlos Carvalhal cumplieron su objetivo, permanecer en la primera división de España, y de qué forma lo hicieron. Superaron 2-1 a los ‘culés’, actuales campeones del certamen, con doblete de Gabri Veiga (42′ y 65′) y sumaron 43 puntos, ubicándose en la casilla 13.

Luego de la eufórica celebración en el estadio de Balaídos, con miles de hinchas en las tribunas, el integrante de la selección peruana, Renato Tapia, brindó declaraciones para el canal oficial del club de Galicia y reveló cómo vivió la pugna por no bajar a segunda.

Te puede interesar: Renato Tapia emocionó a hinchas de Celta de Vigo con sentimental conferencia antes de jugar con Barcelona

“Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado con ganas de vomitar”, fueron los síntomas que presentó el ‘Cabezón’. En seguida, explicó el por qué. “Llegué a un estado en el que habían cosas externas que estaban en mi mente y exploté”.

Después, el futbolista de 27 años mandó un contundente mensaje a sus detractores. “Eso indica que estaba comprometido con el club, mucha gente decía que no y que mi nivel había bajado, pero como lo dije antes, lo que yo puedo aportar es algo totalmente distinto”.

Te puede interesar: Partidos de hoy, domingo 4 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo

“Me siento orgulloso, he dado mi 100% y me voy tranquilo a mi casa porque independientemente que haya sido protagonista o no, fui parte de este grupo y con eso me quedo”, concluyó el deportista ‘incaico’.

Renato Tapia celebrando el gol de Gabri Veiga en Celta vs Barcelona.

Los números de Tapia con Celta

La temporada fue muy irregular en cuanto a los minutos que sumó en el cuadro ‘celtista’. Inició como titular, sin embargo, la convocatoria a la selección peruana para los encuentros con México y El Salvador le jugó una mala pasada e hizo que pierda lugar en el equipo.

En el arranque del 2023 tampoco contaba con muchas oportunidades, algo que recién cambió a partir de la recta final del campeonato español. De esta forma, terminó esta campaña afianzando en el once inicialista y registrando 29 participaciones, no anotó ni asistió.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tapia en Celta? El exintegrante de Feyenoord, que está valorizado en 7.5 millones de euros, cuenta con un vínculo con el club español hasta mitad del 2024, no obstante, de acuerdo a varios periodistas españoles, podrían separar sus caminos.

“Su futuro está en el aire. Aunque su contrato finaliza la próxima temporada, el club sigue sin haber llegado a un acuerdo de renovación. Según una regla no escrita en el club, los jugadores que llegan al último año de contrato sin haber aclarado su futuro no son tomados en cuenta”, aseguró el comunicador Pablo Carballo de La Voz de Galicia a Depor.

Por qué Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana

“Pasa por un pedido personal y familiar. Yo creo que antes de cualquier situación deportiva, yo priorizo el tema familiar. Seguro en su momento él lo comentará. Por eso hemos accedido a que se distraiga, que vaya con la familia y que para la fecha de setiembre esté como siempre dando lo mejor”, fue la respuesta de Juan Reynoso, técnico de la selección peruana.

Es así como la ‘bicolor’ no podrá contar con el jugador de Celta de Vigo para enfrentar a Corea del Sur y Japón en los amistosos de este mes. Los llamados a pelear por un puesto en esa primera línea de volante serán: Sergio Peña, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún y Jesús Castillo.