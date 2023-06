Ale Venturo asegura que Rodrigo Cuba busca enfrentarla con Melissa Paredes: “Uno nunca sabe dónde se mete”

Ale Venturo y sus confesiones sobre el fin de su relación con Rodrigo Cuba. | Amor y Fuego.

‘Amor y Fuego’ difundió un video de una conversación entre Ale Venturo y su expareja Daniel León. Aquí la empresaria cuenta que Rodrigo Cuba quiere ponerla en contra de Melissa Paredes, su expareja. Y hacer lo mismo con la actriz.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestionó a Melissa Paredes por respaldar a Ale Venturo: “Casi hace fiesta, le alegró la separación”

“Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melissa y ponerlo en contra mío. Uno nunca sabe a dónde se mete de verdad”, se oye en el audio.

Como se sabe, tras confirmar su ruptura, Ale Venturo se ha visto cercana a Melissa Paredes, quien a su vez ha expresado su solidaridad “como madre y mujer” a la empresaria.

Te puede interesar: Melissa Paredes se solidarizó con Ale Venturo tras separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Lamentable”

Incluso, se le ha visto a la rubia conversando con el abogado de la actriz. Tanto Melissa Paredes como Anthony Aranda han visitado a la empresaria en su departamento.

Tiene terror a la familia de Rodrigo Cuba

En otro momento de la conversación, Ale Ventura expresa del miedo que tiene a la familia de su expareja, especialmente por su padre Jorge Cuba. Además, se puede escuchar que no puede creer lo que está viviendo, pues ha apoyado a Rodrigo en las malas.

“Le tengo terror a esa familia por el papá. Yo lo idealicé bastante sí. Yo estuve en el peor momento de su vida”, dijo la empresaria.

Finalmente, aclaró que su ruptura no es causa de despecho. “Ahora yo soy la culpable porque estaba en despecho. Nada que ver”, dijo.

Ale Venturo dice que quieren enfrentarla con Melissa Paredes.

Cabe recordar que hasta la fecha, Rodrigo Cuba no se ha pronunciado sobre el final de su relación, pese a que se mantiene activo en sus redes sociales. Por su parte, Ale Venturo es quien confirmó la ruptura a través de una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’.

Te puede interesar: Melissa Paredes publicó polémico TikTok luego que Ale Venturo confirmara su ruptura con Rodrigo Cuba

Aunque no quiso contar cuáles fueron las razones, indicó que le desea lo mejor a su expareja. Asimismo, resaltó que no se encuentra bien, pero seguirá adelante por su hija.

“No, como papás nomás (...) Que no haya ningún tipo de guerra. No me siento bien”, dijo visiblemente afectada por su separación con Rodrigo Cuba. Además, mencionó que se mostrará fuerte por sus hijas y le desea lo mejor a su expareja.

El consejo de Natalie Vértiz a Ale Venturo

A través de su programa ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz indicó que ha preferido no involucrarse en la situación. Sin embargo, le recomendó que maneje sus diferencias con Rodrigo Cuba de forma privada, por el bien de sus hija.

“Yo trato de no meterme mucho en el tema de dos personas. Por ejemplo, una pareja se pelea, le cuentas a tu amiga, luego se amistan y uno se queda con un sinsabor… La verdad, el fin de la relación sí me sorprendió y lo único que puedo hacer es apoyarla en este difícil momento. Es triste”, dijo.

La modelo señaló que estaba apenada, pues su amiga tenía muchos deseos de formar un hogar con Rodrigo Cuba. “Lo único que quiero es lo mejor para Ale, todo pasa por algo. Me encantaría que esto quede acá nomás”, acotó.

Además, indicó que “por el bien de las bebés, y de las hijas que tienen juntos, que esto quede acá, que se maneje de manera privada”. Natalie Vértiz le recordó que ella no es figura pública, es una emprendedora.

“Ella no es una persona pública. Estuvo con Rodrigo Cuba, pero ella es una emprendedora. Este tema me pone nerviosa, no sé qué pasará más adelante, pero no veamos esto como las relaciones pasadas de Rodrigo, que fue todo mediático”, sentenció.