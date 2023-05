Del punk rock al éxito internacional: cómo Jorge Falconi pasó de ser un productor de conciertos amateur a trabajar en Sony Music Latin

El talento peruano en el panorama internacional: Jorge Falconi destaca la importancia de las marcas en el impulso y visibilidad de los artistas. Foto: Pedro Correa.

La industria de la música tiene un rol esencial en nuestra sociedad. No solo nos brinda entretenimiento y nos genera emociones, también tiene un impacto económico relevante. Con los avances tecnológicos y la irrupción de plataformas digitales, la forma en que consumimos diferentes géneros musicales ha sufrido cambios drásticos, lo que ha creado la necesidad de nuevos profesionales que impulsen a los artistas en el mercado.

Los nuevos especialistas, como managers, publicistas y promotores, desempeñan una función crucial en el éxito de los artistas y su crecimiento como marca. Estos expertos trabajan estrechamente con músicos, cantantes y compositores para desarrollar estrategias de promoción y marketing, ayudándoles a llegar eficazmente a su audiencia y construir una sólida base de fanáticos.

Representando a Perú en este sector tan competitivo, pero creativo, se encuentra nuestro compatriota Jorge Falconi, quien se desempeña como Director de Business Development para la oficina de Sony Music US Latin. En diálogo con Infobae, recordó cómo fue su acercamiento a los sonidos, los escenarios y todos los procedimientos que se deben seguir para que un show sea exitoso.

Las experiencias musicales se han transformado gracias a la popularidad de las plataformas digitales y al auge de la inteligencia artificial.

Una niñez marcada por el arte

Al consultarse sobre su acercamiento a la música, y a la elección de estudiar Comunicaciones en la Universidad de Lima, especializándose en Publicidad y Marketing, recordó lo siguiente: “Mi familia en general es muy numerosa, y es esa clásica que, tipo después de las comidas, los tíos sacan las guitarras. Por ahí hay otros que sacan las cucharas. Mis tías, mi mamá cantaban. Entonces siempre crecí en un ambiente en general muy musical.

Ese entorno lo llevó a tener deseos de ver a la industria como un estilo de vida, y no tanto como un hobby pasajero. “Si me preguntas puntualmente si quise ser artista, sí. Es uno de mis sueños frustrados, pero bueno, hoy por hoy ayudo a artistas a desarrollarse desde el otro lado”.

Ingresando al mundo underground

“Tuve mi etapa emo”, nos comenta Jorge entre risas. Tener ese interés en conocer diferentes sonidos, sin un género específico, lo llevó a un viaje desde el punk rock hasta lo urbano. Al querer cumplir una de sus metas, terminó convirtiéndose en un productor de conciertos sin tener experiencia previa. “Inicié en el bar Templario, que está en Barranco, y bueno, con un amigo hacíamos estos shows cuando estábamos terminando el colegio. Muchos de estos eran más para darnos el gusto y decir, ‘Ok, estamos organizando un concierto’.

Chabelos en concierto. Foto de archivo: Facebook.

De esta etapa amateur, hay un hecho que aún recuerda con detalles. “Hicimos un show con Chabelos. Llegó Sergio Galiani en su moto, se bajo y me dijo te va a costar tanto. Nosotros como que, ya, dale. Él me dice si teníamos un contrato, como para firmar, pero no. Esto lo hicimos en un patio de comidas. Agarró una hoja cualquiera y nos firmó, como diciendo, he recibido tal cantidad de plata para tocar tal día. Me dijo, ‘no puedes hacer las cosas así’. Fue un camino de descubrimiento”.

De Perú para el mundo

Un cliente con el que ya trabajaba, le comentó que se había habilitado una vacante para estar en una agencia muy reconocida de Miami, llamada Octagon. Después de pasar por varias evaluaciones, el 8 de abril, el día de su cumpleaños, recibió la noticia que cambiaría su vida: fue contratado y tenía 20 días para mudarse de país.

“Agarré todas mis chivas, es decir, toda mi vida, dos maletas y nos vamos. La primera semana estuve durmiendo en un sofá porque no encontraba casa, y ya, de ahí todo como que se ha ido ordenando y, justo casi al finalizar el año en la agencia, viene la propuesta por parte de Sony Music US Latin”.

Jorge Falconi: El peruano que triunfa en la industria musical de EE.UU. como Director de Business Development en Sony Music US Latin. Foto: Pedro Correa.

¿Cómo es un día trabajando en Sony Music?

Al hacerle esta pregunta, rápidamente indicó que “los días son muy divertidos en realidad”. Aunque hay ciertas actividades que debe cumplir, como asistir a reuniones de negocios, también realiza otras labores que son vitales, como ser el nexo entre las marcas y los artistas.

Él se define en su trabajo como “la persona que busca conectar ciertos intereses o humanizar algunas marcas a través de los artistas de la compañía”.

El trabajo durante la pandemia

Jorge recuerda que su ingreso a Sony fue durante la pandemia, cuando todo cambió radicalmente, sobre todo los formatos para consumir la música. Todo se hizo digital y el vínculo de artista con sus fanáticos comenzó a ser más cercano. “La primera campaña que hice fue con Diego Torres, fue para un Mastercard Music Sessions que hicimos para toda Latinoamérica virtual, y fue increíble”.

Con este tipo de acontecimientos, como la pandemia, la industria del entretenimiento se transforma constantemente. De acuerdo a su experiencia, los nuevos retos que se deberán enfrentar son todos aquellos que estén vinculados a la inteligencia artificial.

“Los latinos estamos de moda”

En los últimos años hemos visto una evolución gigantesca de la presencia latina en mercados internacionales, ya sean con temas en español o inglés. Esto ha causado que más músicos se animen a experimentar y perder el miedo de llegar a nuevas audiencias.

“Hoy por hoy, los latinos están de moda. Hay más request de ellos en comparación con los anglos, y eso me parece genial porque hace que la industria crezca, sobre todo en un país como Estados Unidos, o sea, que venga una marca y te diga, oye, quiero un artista latino en vez de un artista americano”.

Si hablamos de este interés en personalidades de nuestra región, es imposible no pensar en cuál es la situación de los peruanos, sobre todo en el género urbano. Desde su visión, la empresa privada cumple un rol valioso en el desarrollo de los artistas. “Aunque muchas personas digan que no, pero las marcas te dan un impulso y te dan una plataforma de visibilidad súper, súper fuerte; y es importante que apuesten por el talento peruano”.

Grupo 5 es una de las principales agrupaciones de cumbia que hace sold out para sus shows en cuestión de segundos. Fuente: YouTube.

Para comprender cómo se está viviendo la internacionalización en este sector, comenta que la música es un fenómeno tal cual como la gastronomía, con la salvedad de que aún no hay un abanderado, que le diga al mundo cómo suena la música peruana, y que destaque algún sonido o instrumento en particular.

Pese a no contar con un “embajador musical”, Falconi nos afirma que la cumbia tiene muchas probabilidades de aceptación afuera del Perú. “Tiene ese ADN que nos dice, aquí hay algo peruano, pero falta definir qué es eso, así como a los jugadores que van a hacer ese trabajo de llevar estos sonidos al extranjero”.

No es imposible ser parte de la industria musical

La experiencia que ha ido obteniendo con el paso de los años, y su trabajo en dar a conocer a los artistas como marca, ha permitido que reconozca ciertos aspectos que se deben considerar si es que la meta es ingresar a esta industria competitiva y apasionante.

“Suena muy cliché, pero la música, al ser un arte como tal, tiene un periodo de maduración. Son muy pocos los artistas que al primer disco que sacan se convierte en el mejor que han tenido. Tienen que entender cuál es ese proceso y ese periodo de evolución hacia dónde están trabajando”.

El poder de la autenticidad en la música: Conoce por qué es fundamental ser genuino y traer algo nuevo a la mesa para destacar en la industria musical.

La esencia de cada uno marcará la diferencia. Jorge nos comenta que deben tener en claro qué están vendiendo y lo que desea proyectar. Para entender esta figura, nos dio un ejemplo: “Si tienes la chance como artista emergente, de sentarte con un ejecutivo de Sony, y que te brinde 10 minutos para que le cuentes sobre tu proyecto, debes estar preparado”.

Aunque se puedan tener referencias de otras personalidades para ir formando su carrera musical, lo que va a permitir que un cantante, productor o compositor destaque es la genuinidad de su proyecto. “Si vas a salir a competir con un artista parecido a, ya estamos comenzando mal. No quieren a alguien parecido a Rosalía o a Maluma. Queremos una persona como tal, que sea genuina y que de alguna manera u otra traiga algo nuevo a la mesa, que sean su propia marca”, detalló.