Tremendo remate de Aldair Rodríguez chocó en el palo de Melgar vs Alianza Lima por Liga 1

Remate puso ser el 1-0 de los 'blanquiazules' en Arequipa por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Alianza Lima podría salir ganador del Torneo Apertura y para tener media copa en el bolsillo tiene que vencer a Melgar en Arequipa. Los ‘blanquiazules’ salieron con todo y se acercaron al arco de los ‘rojinegros’ con un tremendo remate de larga distancia que cayó en el palo de Carlos Cáceda.

A los 38 minutos, los ‘íntimos’ crearon un ataque y a través de una jugada colectiva, Jesús Castillo se la pasó a Aldair Rodríguez que intenta sacarse la marca de un jugador del ‘dominó', encontró un espacio y remató desde fuera del área. El extremo nacional levantó la mirada y se animó a lanzar un misil cruzado, pero el balón cayó en el palo de los locales. Carlos Cáceda se tiró para evitar que entre la pelota, pero el travesaño lo salvó.

Si entraba el esférico iba a ser un golazo, sin embargo la suerte no estuvo del lado del equipo de Guillermo Salas. Rodríguez no dejó de lamentarse luego de ver que su disparo no entró, se agarró la cabeza y miró al cielo, era el primero de los ‘grones’.

