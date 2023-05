Jefferson Farfán y su sorpresivo comentario sobre la posible vuelta de André Carrillo a Alianza Lima

Jefferson Farfán habló de la posible llegada de André Carrillo a Alianza Lima. (FPF)

Jefferson Farfán se encuentra retirado del fútbol, pero no ha dejado de ser noticia. Y es que a través de su cuenta de Instagram de manera constante publica novedades sobre su vida, tanto del tiempo que pasa con su familia, así como de los negocios en los que se encuentra y otros asuntos. Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer acerca de la posible vuelta de André Carrillo a Alianza Lima que dejaría asombrado a todos.

En dicha red social, el exfutbolista fue consultado por un usuario que le consultó si había convencido al jugador de Al Hilal de Arabia Saudita para que llegue al conjunto ‘blanquiazul’. La respuesta sorprendería a todos los fanáticos del club. “La ‘Culebra’ está muy disforzado. Ahora quiere seguridad cuando siempre caminó a pata calata”, aseguró, agregando emojis de broma a través de su historia.

Mensaje de Jefferson Farfán por André Carrillo relacionado a Alianza Lima.

Lo cierto es que André Carrillo vienen desempeñándose en el fútbol de Arabia Saudita desde el 2018. Dicha liga asiática es un paraíso para muchos jugadores, ya que suelen pagar sueldos altos, comparando con diversos campeonatos de América y Europa.

Por lo indicado líneas arriba, es posible que el exfutbolista de Watford de Inglaterra haya tomado la decisión de seguir en la nación del Medio Oriente o en todo caso, aventurarse por otra liga que le permita asegurar su futuro y, sobre todo, en un país donde pueda vivir tranquilo, alejado de los problemas que azotan constantemente al Perú.

En el caso de Jefferson Farfán, luego de una extensa trayectoria de 21 años de carrera profesional, decidió colgar los chimpunes. Pasó por importantes equipos europeos y asiáticos. Y si bien le costó en la recta final por una lesión en su rodilla izquierda, pudo salir bicampeón nacional (2021 y 2022) con Alianza Lima.

André Carrillo se desempeña como extremo derecho, pero también ha jugado de volante interno en Al Hilal. (REUTERS)

Respuesta pasada de André Carrillo a posible vuelta a Alianza Lima

En el 2021, André Carrillo fue consultado por la posibilidad de regresar a Alianza Lima. “Alianza siempre está presente y dije que quería volver si estaba en buenas condiciones. Pero sé que no es fácil tomar esa decisión porque pasa por el tema económico. También la calidad de vida porque en Lima no podría tener una vida que me gusta”, confesó en entrevista para ESPN Perú.

“No sabría decirte si me veo mucho o poco tiempo aquí, pues hoy estoy aquí y luego puedo estar en otro. Quiero seguir ganando títulos, seguir jugando. Cuando ya no esté cómodo o no me tomen en cuenta, buscaría algo nuevo. Quizás por Europa o el Medio Oriente, tengo que evaluar”, añadió.

André Carrillo en Alianza Lima

Y es que Carrillo Díaz se formó en el conjunto ‘íntimo’. Del 2004 al 2007 pasó por la reconocida academia Esther Grande de Bentín hasta que llegó a La Victoria, donde completó sus divisiones menores y debutó en Primera División dos años más tarde bajo el mando de José Soto.

Su proyección era tan grande que fue observado por varios clubes destacados de Europa. Sin embargo, Sporting de Lisboa de Portugal se lo llevó antes de llegar a los 20 años. En total, anotó tres goles en 20 partidos jugados en Alianza Lima.

En cuanto a su juego, se mostró como uno de los jugadores más desequilibrantes dentro de su edad. Se sacaba varios rivales de encima con sus regates, velocidad, agregando que se sumaba de manera constante a área contraria.

Las anotaciones de la 'Culebra' con el cuadro 'blanquiazul' en Primera División. (Video: El Hincha Blanquiazul)

Cambio de posición

André Carrillo, con el paso de los años, de a pocos le fue sumando gol a su juego y posicionándose en zonas más centradas. En la selección peruana se ha desempeñado como volante y también delantero centro. En la actualidad, con 31 años, ha perdido cierta velocidad y eso podría causar que sea más empleado como mediocampista.