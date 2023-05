‘Cuto’ Guadalupe y la vez que se burló de Jefferson Farfán por perdonar infidelidad de Yahaira Plasencia

Rodrigo González recordó cuando el 'Cuto' Guadalupe se burlaba de Farfán por al infidelidad de Yahaira Plasencia. | Amor y Fuego.

La infidelidad de la esposa del ‘Cuto’ Guadalupe es un tema que ha generado gran interés en el público en general. Tras este ampay que difundió el programa ‘Magaly TV La Firme’, el exfutbolista organizó una conferencia de prensa para aclarar su situación.

Durante la extensa entrevista que ofreció a los medios de comunicación, el exjugador de Universitario de Deportes no solo dio a conocer que ha perdonado a su esposa, sino que culpó a Magaly Medina por el mal momento que viene viviendo, confesando que lloró toda la noche al enterarse que Charlene Castro le había sido infiel.

Como era de esperarse, las declaraciones del ‘Cuto’ Guadalupe fueron cuestionadas por el mismo Rodrigo González, quien consideró que no era racional que el exfutbolista culpe a terceras personas por las malas decisiones que ha tomado su esposa.

El exjugador de la 'U' habló sobre su actual situación tras el ampay a su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. (Video: Paula Elizalde Díaz/Infobae)

“Ha culpado a la Magaly de todo esto, por querer hacerse el superado. Está en un shock emocional, debería ordenarse, llorarlo todo (…) y no que salga hacerse el superado cuando se nota que está molesto, que está dolido y cómo no si tu esposa te ha puesto los cuernos”, comentó el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, Rodrigo González empezó a recordar cuando en el año 2016, Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán con Jerson Reyes, llegando a criticarla duramente por no haber respetado la relación sentimental que tenía con la ‘Foquita’ en ese entonces.

Asimismo, se burló en su momento de la reconciliación que tuvo el exjugador de Alianza Lima con la salsera, pues en el año 2020 decidieron darse una segunda oportunidad y vivieron juntos durante varios meses en Rusia.

Instante que Charlene Castro abandonaba el hotel donde estuvo por una hora con misterioso hombre

“¿No te acuerdas cómo hablaba el ‘Cuto’ de Yahaira, cuando se suponía lo que había hecho con el Jerson Reyes?, ¿No te acuerdas cómo se reía de Jefferson (Farfán) y cómo podía perdonar en una situación como esta? Ahora le tocó a él, pero (para él) la culpa lo tiene la Magaly...”, sentenció.

¿Qué dijo el ‘Cuto‘ Guadalupe sobre Yahaira y Jefferson?

Cuando se dio a conocer que Jefferson Farfán volvió a terminar con Yahaira Plasencia, uno de los primeros en pronunciarse fue el ‘Cuto’ Guadalupe. Él aseguró que ya sabía que la relación no iba a volver a funcionar y que la salsera solo tenía el objetivo de aprovecharse de su sobrino.

“Yo no soy Nostradamus, pero el tiempo me dio la razón, ahora qué me van a decir, van a tener que aplaudirme. Uno sabe las cosas, uno tiene muchos años en esto y sabe cuándo el amor es sincero. Felicitarlo, porque logró su objetivo y que siga así adelante, muchos éxitos”, señaló en aquel momento.

'Cuto' Guadalupe está listo para iniciar un juicio contra Magaly Medina. (Paula Elizalde Díaz/Infobae)

Asimismo, desde esa fecha, el exfutbolista intentó tener un acercamiento con la ‘Foquita’, pues uno de sus deseos era tenerlo en su programa y poder entrevistarlo. “Lo importante es que sangre es sangre y familia es familia. Dios ha de querer (un acercamiento con Farfán). Soy una persona que tengo mucha paciencia”, señaló.

En esa misma línea, el ‘Cuto’ Guadalupe recordó la vez que su sobrino le regaló uno de sus autos favoritos por haber salido campeón nacional con Juan Aurich. Sin embargo, tuvo que vender este auto debido al elevado costo que tenía que realizar para darle mantenimiento.