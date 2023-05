Cómo hacer una carta para el Día de la Madre con frases y reflexiones

Te compartimos algunos pasos para que puedas crear una carta por el Día de la Madre, en la que expreses lo mucho que la amas.

La tradición de escribir una carta a mamá para el Día de la Madre es una forma muy importante de expresar nuestros sentimientos hacia la persona que nos dio la vida. No hay nada más significativo que manifestarle que estamos agradecidos por todo lo que hace y apreciamos cada uno de sus actos.

Podemos contarle todo lo que la queremos, recordarle lo importantes que son sus acciones y palabras en nuestras vidas y mostrarle nuestra gratitud.

Escribir lo que sentimos nos permite reflexionar sobre nuestra relación con ella y pensar en todas las cosas que nos ha enseñado a lo largo de los años. Los momentos felices que hemos compartido juntos, las risas, las lágrimas, los triunfos y las dificultades que hemos superado juntos, y que nos debemos olvidar.

En este Día de la Madre podemos aprovecharlo para decir algo más que un saludo copiado de Internet. Las palabras escritas a mano, en el celular o computadora pueden tener un impacto tierno que se convertirá en un recuerdo inolvidable.

En Perú, el Día de la Madre es una festividad muy importante y se celebra con diversas actividades como desfiles, festivales, conciertos y más.

¿Cómo hacer una carta para el Día de la Madre?

Si no somos expertos en algún programa de edición, podemos recurrir a alguna plataforma que nos proporcione una plantilla. Tras elegir el modelo que deseamos usar, solo nos queda seguir estos pasos:

No existe un formato establecido. Trata de ser lo más sincero al momento de escribir, tanto en papel, celular o computadora.

Para no cometer errores, o caer en el borrar y rehacer varias veces, una buena recomendación es tomar unos minutos para recordar lo bueno y lo malo que han superado, así como expresar lo agradecido que estas, y si lo deseas, una promesa que quisieras cumplirle.

Al iniciar la carta puedes recurrir algunos mensajes cortos, como por ejemplo: “querida mamá”, “hola, mamita”, “en este día especial...”; incluso, para hacerlo más cercano y especial, mencionar algún nombre de cariño con el que la llamas.

No te limites. Escribe todas las palabras que consideres necesarias. Una, dos, tres o más hojas si lo ves conveniente. Lo que importa es que expreses todo lo que tu corazón siente por ella.

En la carta puedes incluir alguna fotografía o accesorio que hayas conservado. Asimismo, puedes adjuntarla a un regalo que le hayas comprados.

Finalmente, la puedes entregar para que ella la lea a solas o ir a un lugar especial y leerle cada palabra que le dedicas con mucho amor.

Estos consejos también sirven para escribir una carta a tu pareja, hermana, tía o amiga que se ha convertido en madre.

En Perú, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo de cada año, al igual que en muchos otros países del mundo.

Ejemplo de carta para el Día de la Madre

Te presentamos un ejemplo para que lo tomes como referencia para escribir tu carta por el Día de la Madre, en la que puedes incluir frases, pensamientos, reflesiones, imágenes y más.

Querida mamá,

Hoy, en el Día de la Madre, quiero expresarte mi profundo amor y agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. A lo largo de mi vida, has sido una fuente constante de apoyo, aliento y amor incondicional. Lo que soy y he logrado se debe a ti.

Tu paciencia, sabiduría, consejos y ejemplo han sido esenciales para mi crecimiento personal. En los momentos más difíciles, me has brindado consuelo y fortaleza, y en los momentos de felicidad, has sido mi mayor alegría.

Gracias por ser mi amiga, mi consejera, mi confidente y mi mayor fan. Quiero que sepas que siempre llevaré en mi corazón todo lo que has hecho por mí. En este día especial, quiero que sepas que, aunque no te lo digo seguido, eres lo más importante en mi vida. Te quiero con todo mi corazón.

Con amor, [Tu nombre]