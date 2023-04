Carlos Zambrano confesó cómo fue su insólita convivencia con Jefferson Farfán en Schalke 04

Carlos Zambrano y Jefferson Farfán jugaron juntos en el Schalke 04 en los años entre los años 2008 y 2010.

El primer equipo profesional del defensor Carlos Zambrano fue el Schalke 04, primero pasó a las divisiones menores y luego lo promovieron al primer equipo entre las temporadas 2007-2008 y 2009-2010. En ese periodo de tiempo, Jefferson Farfán llegó como refuerzo de los ‘azules’ y compartió vestuarios con el ‘Kaiser’, quien recién empezaba su carrera. Se juntaron y empezaron a convivir juntos, dentro de esa experiencia surgieron muchas anécdotas que el defensa de Alianza Lima. Contó que se quedaba con el vuelto que la ‘Foquita’ le daba para comprar la comida para la casa.

Te puede interesar: Jefferson Farfán calificó a Carlos Zambrano como el segundo mejor defensa peruano de la historia

“Schalke sabía todo lo que tenía y me aprovechó. Un año me comí banca, pero yo sabía lo que podía dar. Mi contrato fue chiquito, pero aún así preferí quedarme allá. Hasta que llega (técnico) Felix Magath y me dio la oportunidad porque apostaba por los jóvenes, gracias a Dios la chapé (tomé). Jugué seguro y ahí empezó mi carrera, comencé a ver los euros de verdad. Yo me quedaba con los vueltos cuando me mandaba a comprar, si Jefferson Farfán ya estaba mostro porque venía como figura del PSV y yo estaba en tres mil neto, la mitad le daba a mi mamá, si le daba 40, se ‘achoraba’ (molestaba)”, confesó el central en una entrevista a la Fe del Cuto del exfutolista Luis Guadalupe.

El ‘León’ aseguró que supo sacarle provecho a los euros que le sacaba al popular ‘10 de la calle’. “Tampoco era que el ‘negro’ me diera 500 euros, me daba 100 y el McDonald’s salía como 30 o 40 euros, a veces quedaba 30 euros de vuelto y yo le decía, ‘negro, acá está tu vuelto’ y él me decía, ‘agarra nomás’. Hacía el amague, a veces ni lo sacaba del bolsillo”, añadió entre risas.

Te puede interesar: Ibai Llanos quedó impresionado con la carrera de Jefferson Farfán: “¡Qué barbaridad!”

Otra anécdota que evocó el jugador ‘blanquiazul’ fue la vez que les tocó pasar fiestas de fin de año solos, no podían salir de Alemania porque estaban en plena pretemporada. Reconoció que la pasaron mal porque no estaban junto a sus familias, pero recalcó que fue un sacrificio que luego sirvió para convertirse en los profesionales que ahora son.

“Pasamos una Navidad y un Año Nuevo juntos, solos, su familia no sé por qué no fue, estábamos en pretemporada. Llegaron las 12 de la noche solos, nos levantamos a las 6:00 (horas) en nuestras computadoras a saludar a la familia, todos estaban tomando, ya pues y perdimos. Ni tomamos porque había una botella de champán, que vamos a abrir esa hue.... Son sacrificios de la vida que dieron sus frutos, a él (Jefferson Farfán) le está yendo bien económicamente, futbolísticamente él sabe por qué se retiró, campeón eso sí. Me gusta ver bien a mis compañeros con las que compartí”, declaró.

Más detalles de su paso por el<b> </b>Schalke 04

Cómo llegó a Alemania: “A los 15 años. Me fui a probar por tres semanas. Mi mamá no quería que me vaya pero yo sabía que tenía que regresar con un contrato. Cuando pasé la primera prueba en Schalke, me dijeron que me quedaba y que me quería sí o sí. Agarré un teléfono y le dije: “Me quedo, vieja”. Fue su regalo por el Día de la madre”.

Te puede interesar: “Carlos Zambrano buscó al ‘Pipa’ Benedetto en su casa y lo arregló en silencio”, contó ‘Paco’ Bazán sobre la pelea en Boca Juniors

Su adaptación en el país europeo: “Sinceramente, me daban 2 mil euros. Mandaba mil y me quedaba con mil. Tenía visa de estudiante, no entendía nada y tenía que tomar el tren. El encargado del club me llevó y me dijo que regrese solo, que me esperaba en el club. Estaba más asustado. Me subí al tren y me perdí. Tuvieron que venir a recogerme. Siempre que vuelvo a Alemania me subo a los trenes, me encanta, es otra cultura”.

Compartió vestuario con figuras mundiales: “El gracioso era Rafinha. Es un personaje. Estaba Kuranyi, medía 1.94, muy buena onda, me ayudaban mucho. En este tiempo estaba Valeri, el uruguayo. La ‘Foca’ cuando llegó me ayudó mucho. Estaba Rakitic, Manuel Neuer, Raúl, me cruzaba con las estrellas. Me sentía pagado al estar con esas figuras”.