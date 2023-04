Paolo Hurtado no pasa manutención a sus hijos: “Han dejado de estudiar”, revela abogada de Rosa Fuentes

Paolo Hurtado no pasa manutención a sus hijos, según abogada Rosa Fuentes. ATV / Magaly TV La Firme

A través de su abogada, Rosa Fuentes, expareja de Paolo Hurtado, indicó que el futbolista no se hace cargo económicamente de sus tres hijos (uno de ellos aún no nace) desde que protagonizó un ampay con Jossmery Toledo. El 21 de marzo, el actual jugador del Club Cienciano fue captado besando a la exsuboficial de tercera de la PNP en tierras cusqueñas.

Tras el destape, Fuentes anunció al público que su matrimonio había llegado a su fin, llamó “poco hombre” al deportista y prometió no volver a hablar del tema. Sin embargo, ha decidido romper su silencio, luego que ‘Amor y Fuego’ difundiera nuevas imágenes del deportista junto a Jossmery Toledo en una reunión familiar.

La letrada Claudia Zumaeta explicó que Rosa Fuentes se encuentra en Estados Unidos, embarazada, con sus dos hijos y viviendo de sus ahorros.

“Está mal. Ella está con los últimos ahorros. Lamentablemente, quienes se están viendo más perjudicados son los menores, han tenido que dejar de estudiar. Sustentar una vida, en este caso tres personas, incluyendo al bebé que lleva ella (en su vientre), es caro. Estados Unidos no es barato. Ella está agotando todos los recursos que tiene”, manifestó en ‘Magaly TV La Firme’.

Rosa Fuentes se pronunció, luego que 'Amor y Fuego' sacara imágenes de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado besándose.

Resaltó que, mientras su patrocinada lucha por alimentar a sus pequeños en Estados Unidos, el futbolista Paolo Hurtado “se pasea y lleva a la familia de picnic, (se da) unos escapones muy lindos”.

“Nosotros no le estamos pidiendo ni siquiera algo para Rosa. Estamos pidiéndole para sus dos hijos, uno de ellos ya razona, ya se entera de todo. Lamentablemente, ha sido bombardeado en sus redes de Instagram que ha tenido que cerrarla. Es un niño que está pagando las consecuencias y no hay un ápice de remordimiento por parte de Paolo”, añadió Zumaeta.

Denuncia por violencia económica y psicológica

Claudia Zumaeta explicó que Paolo Hurtado no ha mostrado interés en conciliar con Rosa Fuentes por el futuro de sus hijos, por lo que denunciarán al futbolista por violencia económica. También demandarán al deportista por violencia psicológica, ya que amenazó a la madre de sus hijos al percatarse que su abogada se presentó en ‘Magaly TV La Firme’.

“Él está demostrando una personalidad de temor, de tenerle miedo. Una persona que no está con la conciencia limpia, que sabe que puede ir a las instancias judiciales, no habla de esa forma. Él tiene miedo y sabe bien lo que se le viene. Yo le diría que la noche se le va a venir a él”, aseguró la letrada.

Paolo Hurtado no estaría haciéndose cargo de sus hijos con Rosa Fuentes tras ampay con Jossmery Toledo.

Para demostrar la actitud “patanesca” de Paolo Hurtado, Magaly Medina filtró los mensajes que le envió a Rosa Fuentes al ver que estaban hablando sobre él en el programa de espectáculos.

“Que empiece la guerra, vamos con todo ahora. Vamos con todo, que gane el mejor. Vamos a la guerra. Vende los relojres y todo, que te duren esos relojres, pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojres que me has robado y las joyas. Ahora voy, así como hablar le voy a decir a ella [se presume que habla de Jossmery Toledo] que salga a hablar, ya te pelearás contra ella pues. Ella va a salir a hablar aohra, le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a jugar mal. Quieres jugar sucio, ok”, se lee.