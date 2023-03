Congreso suspende 120 días sin goce de haber a Enrique Wong por presunto tráfico de influencias

Enrique Wong fue suspendido 120 de sus funciones legislativas, tras una votación pro mayoría.

Con 65 votos a favor, 28 en contra y 24 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de resolución legislativa con la que se impone al congresista Enrique Wong (ex Podemos Perú) la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días. Su caso corresponde al presunto delito de tráfico de influencias, al recomendar al recomendar a su exasesor Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

Durante la sesión plenaria, Wong intentó convencer a sus colegas de rechazar su suspensión: “Yo no nombré al presidente del directorio, hemos aclarado con todo que fue Fenafe y yo no tengo ninguna injerencia ahí. Por eso les pido a mis colegas que archivemos esta denuncia que tengo, que en verdad duele porque he tenido más de 12 años como congresistas y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción”.

Momentos previos a la votación, al legislador Wong se le observó conversando con José Luna Gálvez, líder de la bancada de Podemos Perú, de la cual él formó parte. También se acercó a Fuerza Popular e intercambió algunas palabras con sus colegas Patricia Juárez y Rosangella Barbarán.

Un informe de Punto Final reveló el extracto de un video en el se ve al congresista Wong reunido con el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para supuestamente interceder por Talavera Valdivia, quien posteriormente terminó ocupando el máximo cargo dentro del directorio de Enapu.

El informe de la Comisión de Ética, que recomendaba la suspensión del parlamentario no agrupado, fue aprobado el 8 de agosto pasado y estaba pendiente de ser votado en el pleno desde hace casi ocho meses.

Wong siempre rechazó la imputación y aclaró que no intervino en la designación de su exasesor sino que se trató de un nombramiento realizado por los miembros del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fenafe).

Según el congresista ahora suspendido, no fue al MTC a agradecerle a Silva por la designación de su exasesor, sino que lo hizo por otro motivo, “por un trabajo que había realizado para agilizar el tráfico en Ventanilla, Callao”.

En salmuera

Previa a la votación del 30 de marzo, el Congreso venía siendo cuestionado por no poner a votación los informes que recomendaban suspender a los parlamentarios Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Elvis Vergara y Jorge Flores (Acción Popular) y el propio Wong.

De los tres casos mencionados el que resultaba más llamativo era el de Cordero Jon Tay. Este fue denunciado por maltrato físico y psicológico contra su expareja en un reportaje en el programa Panorama el 28 de noviembre del 2021. Ya había pasado antes en el 2014 cuando habría tumbado al suelo a la misma persona.

Por la grave acusación, Ética abrió una investigación contra Cordero cuya conclusión terminó en la recomendación para que sea suspendido en el ejercicio de sus funciones por un plazo de 60 días. La decisión fue contundente: 10 votos a favor y 5 abstenciones, se dio luz verde al documento elaborado por la secretaría técnica del grupo de trabajo que preside Karol Paredes (Acción Popular). Esto sucedió en mayo del año pasado.