“Es posible que vayamos a una candidatura”: Aníbal Torres no descarta postular a la Presidencia de la República

El ex primer ministro Aníbal Torres anunció que evalúa postular a la Presidencia de La República porque es un clamor popular en el sur y centro del país y en un sector del oriente y norte. Aunque remarcó que es una decisión que “no se decide rápidamente” y deberá “evaluar muy bien”.

“Si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos y es posible que vayamos a una candidatura (a la Presidencia de la República), pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo y evaluarlo muy bien, pero repito no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino”, dijo al portal digital La Línea, conducido por la exministra Anahí Durand.

“Aquí estamos ante un hecho concreto, estamos ante un hecho de que la población es la que lo pide y lo pide constantemente, lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población”, agregó.

Aníbal Torres es investigado por el presunto delito de rebelión.

Además, el expremier remarcó que ha sido pobre y no puede “olvidarse” de sus orígenes.

“Tengo que dar, si es posible, la vida por ellos, porque esta sociedad un poco salvaje no puede continuar siendo la misma. Tenemos que ser un Perú grande con todos los recursos que tiene nuestra patria para que esos recursos sirvan para beneficiar no a unos cuantos, sino a muchos”, afirmó.

“Se dice, por ejemplo, que la minería es la que genera mayores recursos, efectivamente es así, pero ¿dónde se van esos recursos? ¿para quién se va esos recursos? ¿Se va para la gente más pobre? No, en los lugares donde se explota ese mineral existen persona que viven en una choza de unos cuantos metros y consideran como que es casa, todos duermen juntos, ahí preparan sus alimentos, ahí crían a sus perros, ahí crían a sus cuyes”, acotó.

Remarcó que esa situación es la vive nuestro país y que hay otros lugares del Perú, donde no tienen nada qué comer.

“Esa situación tiene que cambiar y para eso todos los peruanos de buena voluntad sin discriminación alguna nos tenemos que unir para cambiarlo”, expresó.

Se defiende

A fines de febrero, Aníbal Torres se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito.

Aníbal Torres cuestionó el accionar policial en las protestas sociales.

El último 22 de febrero, la congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País (AP), extendió dicho recurso en contra del exfuncionario castillista. En el texto también solicitó el procesamiento judidicial de Torres y su inhabilitación de la función pública por diez años.

“No exigen lo mismo para los autores directos y mediatos que asesinaron a más de 60 manifestantes”, increpó Torres mediante su cuenta de Twitter.

El también exasesor de la PCM ha brindado diversas declaraciones -en los últimos meses- contrarias a lo ocurrido el siete de diciembre del 2022. En más de una ocasión, no solo ha negado que el expresidente Pedro Castillo incurrió en un golpe de Estado, sino que este se encuentra “secuestrado” en Barbadillo por razones injustificadas.