Tongo y todo lo que vivió desde cuando fue internado en el Hospital Neoplásicas hasta su pronta partida. Facebook.

El representante icono de la chicha peruana, José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido por todos como Tongo falleció pasadas de las 19:00 horas del último viernes de marzo en un hospital de Breña.

El intérprete de la ‘Pituca’ tenía muchas dolencias con las que luchaba; como una insuficiencia renal producto de una diabetes que presentaba hace mucho años y finalmente se le detectó cáncer que empeoró aún más su organismo.

Lamentablemente, su salud se vio resquebrajada producto de todos estos males. La primera alarma fue a fines del año 2022, cuando su familia publicó mediante varios mensajes por redes sociales que recen por el cantante peruano porque se encontraba luchando por su vida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

¿Qué había pasado?, de acuerdo a su esposa Gladys Lupinta, Tongo tenía un tumor en su organismo y los médicos decidieron retirárselo en el mes de noviembre; sin embargo, luego de varios días se complicó y se le presentó una infección generalizada que produjo que se le bajara la presión arterial del corazón.

Producto de ello, el cantante fue trasladado de emergencia al INEN, donde los médicos hicieron todo lo humanamente posible, logrando que salga de la Unidad de Trauma Shock, pero aún estaba en observación y su situación era grave.

Gladys y su hija Cinth Gutiérrez no perdieron en ningún momento la fe y tenían esperanzas que el artista nacional saldría de este cuadro médico para luego seguir cantando a todo su público, no obstante su estado era bastante débil.

“Le pedimos a todos los seguidores que sigan orando por la salud de mi padre, que lo llenen de mucha buena energía. Tenemos mucha fe, que mi papá se va a recuperar, así que no dejen de dedicar sus oraciones”, pidió la joven artista en una entrevista con Infobae.

El 22 de enero, Cint señaló que su papá no había mejorado ni empeorado desde que ingresó al hospital de Neoplásicas, por lo que lo único que les quedaba era orar para su pronta recuperación. “Alimentando mi fortaleza con recuerdos alegres. Esperando la voluntad de Dios”, precisó en su plataforma.

Poco a poco su estado fue estabilizándose; sin embargo, la noticia repentina de su fallecimiento sorprendió y entristeció a todos los peruanos.

El último viernes 10 de marzo, Abelardo Gutiérrez había sido traslado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Breña para realizarle una diálisis producto de insuficiencia renal que tenía; sin embargo, su cuerpo no resistió y falleció en el nosocomio.

Tongo pedía una donación de riñón

El cantante popular era parte de la estadística de miles de peruanos que esperan la donación de un riñón para poder salvar su vida.

Como se recuerda, Tongo desarrolló una insuficiencia renal terminal y en el 2019, su salud cayó en un estado crítico y pidió la ayuda de sus seguidores. “Yo he dado todo por el Perú, ahora les pido que me ayuden, de todo corazón. No me dejen morir”, indicó.

Asimismo, comentó que él saldría adelante con todas sus fuerzas, pero pedía a las autoridades y a todos seguidores que lo apoyen para salir de la crisis en que estaba.

“Yo siempre les decía a los doctores que me dolía la espalda, en la parte de los riñones. Ahora les pido que tengan paciencia. Voy a salir adelante como sea para seguir deleitando con mi música, siempre me quieren hacer daño, no sé por qué. Solo se lo dejo a Dios”, expresó entre lágrimas en el programa de Válgame Dios de Lady Guillén.

Sumado a este mal, el cantante peruano tenía hace muchos años diabetes y obesidad, que son factores de riesgo que puede desarrollar muchas enfermedades, sobre todo las cardiovasculares.

Tongo se encuentra internado en el INEN debido a una recaída en su salud.

¿Cuándo y dónde será velado Tongo?

Los familiares de Tongo todavía no han informado dónde serán trasladados los restos del artista nacional. No obstante, se sabe que el cuerpo de ‘Le Tongué’ será velado la tarde del sábado 11 de marzo. Su esposa Gladys Lupinta informará, mediante sus redes sociales, cuándo y dónde se realizará el funeral.

Se desconoce si el velatorio será en estricto privado o si los fans de Tongo podrán asistir para despedirse por última vez del compositor.