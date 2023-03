Ciclón Yaku: preguntas y respuestas del fenómeno meteorológico que golpea la costa peruana

El ciclón Yaku, que en quechua significa agua, es un inusual evento meteorológico que ha generado precipitaciones torrenciales, inundaciones de pueblos, carreteras y desbordes de ríos.

Te puede interesar: Junín: aeropuerto de Jauja suspende sus servicios por fuertes lluvias

No es típico ni propio de Sudamérica, dijo a The Associated Press el técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, Michael Linthon.

En el país vecino, los expertos no lo consideran un ciclón sino más bien un sistema de baja presión. En Perú, en cambio, el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) ha adelantado que, debido a su baja energía, no se convertirá en huracán, como se temía, pero que es un “ciclón de características tropicales no organizado”.

Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades.

¿Qué tipos de ciclones hay?

Nombrados de menor a mayor intensidad, se clasifican en tres categorías: depresión tropical, tormenta tropical y huracán, de los cuales éstos últimos son los más conocidos por tratarse de ciclones muy intensos.

Yaku se formó a finales de febrero en el Pacífico, el cual registró temperaturas más altas que acrecentaron las lluvias. En rigor, el mar ha registrado un alza de temperatura desde un promedio normal en esta época del año de 25 a 26 grados hasta 28 grados actuales.

“Está ocasionando más lluvias de lo normal”, resumió Benito Valderrama, especialista del Senamhi. No es la primera vez que se presenta un evento similar.

Ocurrió en condiciones similares entre el año 1997 y 1998, así como también entre 1982 y 1983. La diferencia es que Yaku se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa, mientras que los anteriores se formaron a distancias más lejanas.

Te puede interesar: Ciclón Yaku: 13 regiones en alerta roja por fuertes lluvias, informa el COEN

Al igual que otros efectos de fenómenos meteorológicos pasados como El Niño, los expertos advierten de que algunas consecuencias inmediatas que podrían presentarse son los daños en infraestructuras de los servicios públicos, como puentes, carreteras, postas médicas, sedes policiales o escuelas.

¿Qué pasará en Lima con el ciclón Yaku?

De acuerdo a los modelos meteorológicos del Senamhi, las lluvias comenzarán a trasladarse de forma ligera desde el norte, ya azotado por las tormentas, al sur del país.

Llegarán a la capital, donde llueve muy poco. Por eso, el evento de este viernes sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.

Uno de los escenarios del Senamhi augura que en Lima se observará, en las próximas semanas, hasta 5 litros de agua por metro cuadrado, lo que inundará las vías principales, como la Vía Expresa. Esto quiere decir que caerán 5 kilos de agua por cada metro cuadrado de Lima Metropolitana.

El organismo indicó que los techos de las viviendas podrían colapsar por acumulación de agua, si es que no tienen un buen drenaje. Esa intensidad podría generar quebradas y provocar aludes, como en 2017, cuando en una zona de Lima, una masa de lodo arrastró personas y animales como vacas.

Te puede interesar: Ciclón Yaku: Lluvias provocarían alza de precios de algunos alimentos de la canasta familiar

Por ello, Defensa Civil recomendó a las autoridades locales monitorear los ríos para decidir de forma anticipada evacuaciones en caso de posibles desbordes. En casos de inundaciones en calles y zonas urbanas, sugirió alejarse de cables de energía eléctrica o torres de alta tensión. También evitar cruzar por los ríos con caudales que hayan aumentado.