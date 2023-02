La última entrevista en la que Alejandro Toledo negó los sobornos de Odebrecht: “Nunca he recibido, y lo probaré más temprano que tarde”

Alejandro Toledo. (Andina)

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, volvió a ser el centro de la atención tras conocerse que el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó su extradición para que responda por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por 35 millones de dólares a cambio de otorgarle las obras de la construcción de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica durante su gestión.

Alejandro Toledo será extraditado al Perú para responder por el caso Interoceánica Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió el permiso para el retorno del expresidente para que sea procesado por las coimas que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht por la vía Interoceánica. VER NOTA

Sobre Toledo Manrique pesa un pedido de prisión de 35 años por su presunto vínculo con el caso Carretera Interoceánica. La hipótesis del Ministerio Público señala también que la constructora brasileña Camargo y Correa se habría beneficiado durante el proceso de licitación del tramo cuatro de la vía terrestre mencionada. El exlíder del desaparecido Perú Posible ha sido señalado por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.

Al respecto, el exmandatario negó que haya recibido dinero del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ni del empresario Josep Maiman. “Nunca he recibido, y lo probaré más temprano que tarde, ningún dinero mal habido del señor Barata o de Maiman”, señaló en diálogo con RPP Noticias en 2018. Además, Toledo se quejó en esa oportunidad que todos sus habeas corpus eran rechazados por el Poder Judicial.

Alejandro Toledo será extraditado: ¿en cuánto tiempo sería traído al Perú? El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, anunció que las autoridades peruanas y estadounidenses coordinarán la ruta, medio aéreo, fecha y hora para el traslado del exmandatario peruano investigado por corrupción. VER NOTA

Además, denunció que sus abogados no tenían acceso a los documentos de la Fiscalía, lo cual, le impide ejercer una adecuada defensa. Por ello apuntó contra el fiscal Hamilton Castro, quien logró las declaraciones de Barata y Maiman que ponen su situación legal en jaque. “¿Por qué quieren un chivo expiatorio?”, se preguntó.

En su momento, el expresidente Alejandro Toledo fue cercano al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata.

Luego, Toledo aseguró “estoy triste e indignado, esta maldita justicia peruana que está politizada por el fujimorismo y el Apra me ha impedido estar junto a mi familia por la muerte de mi hermana Margarita”. Finalmente, enfatizó que no es ningún prófugo de la justicia porque no había una orden de impedimento para que salga del país.

Proceso de extradición

A través de un comunicado, la Fiscalía también precisó que su Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones ya realiza las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición.

Los delitos que Alejandro Toledo habría cometido durante su gobierno y por los que deberá responder ante la justicia El exmandatario llegará al Perú en las próximas semanas, luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concediera su extradición por los delitos de colusión y lavados de activos. VER NOTA

Según lo establecido, Toledo Manrique debería entregarse a las autoridades estadounidenses en las próximas 24 o 48 horas para iniciar el proceso. Actualmente, este cuenta con detención domiciliaria y es vigilado mediante un grillete electrónico.

El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de dicha Oficina en el Ministerio Público, señaló que la institución peruana se encuentra a la espera de que las autoridades de EE.UU. “confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada”.

“Luego el Perú confirmará cuál será la comitiva -seguramente de Interpol y otros funcionarios- que van a ejecutar justamente esta decisión. Es decir, irán hasta allá, ejecutarán la entrega y harán el traslado a territorio peruano”, detalló en diálogo con RPP.

Sobre la posible entrega de Toledo a la justicia extranjera, de forma voluntaria, Rebaza indicó que “se le dará la oportunidad de dicha acción al notificarle la decisión de EE.UU. de ser extraditado”.

“Obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, aseveró.

Defensa evitará llegada al Perú

La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó que con la orden de entrega se culmina el trámite de extradición que se inició hace cuatro años. En entrevista con RPP Noticias explicó que no hay un tiempo fijo establecido para el arribo de Toledo Manrique al Perú. “Estimamos que este proceso tome días, no hay plazos, sino pasos, pero no tomará mucho tiempo”, puntualizó.

Asimismo, informó que la defensa del exmandatario presentará un recurso ante la Corte del distrito Norte de California, del juez Thomas Hixson, a fin de solicitar la suspensión del proceso de extradición. Sin embargo, consideró que la anunciada acción de la defensa de Toledo Manrique sería desestimada por la justicia estadounidense, tal y como se ha registrado en anteriores solicitudes.

“Estimamos que este pedido sea denegado, pues los últimos pedidos que ha presentado ante las cortes americanas han venido siendo denegadas”, expresó.