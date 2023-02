Pedro Castillo y Karelim López deberán responder por el caso Los Niños ante la SAC

Pedro Castillo fue citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El expresidente Pedro Castillo ha sido citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo de trabajo del Congreso que investiga el caso Los Niños referido al grupo de parlamentarios que se habrían beneficiado de sus relaciones con el Ejecutivo. La cita programada para mañana 10 de febrero contará con la participación de Karelim López, empresaria que sirvió como colaboradora eficaz ante el Ministerio Público.

Cabe recordar que López fue quien rebeló la existencia de un grupo de congresistas, principalmente de la bancada de Acción Popular. En un inició señaló a un pequeño grupo de parlamentarios que, gracias a las investigaciones de la Fiscalía, ha ido aumentando y expandiéndose a otros grupos políticos. Karelim López habría revelado la existencia de acuerdos entre el gobierno de Castillo y dichos padres de la patria.

A la próxima sesión de la SAC también ha sido convocado Bruno Pacheco, exsecretario de presidencia durante los primeros meses de gobierno de Pedro Castillo. Este habría servido de vínculo entre los parlamentarios y el exjefe de Estado. Además, Pacheco fue uno de los primeros integrantes del gobierno anterior en ser investigado por la autoridades y a quien se le encontró 20 mil dólares en su oficina de Palacio de Gobierno.

Bruno Pacheco y Pedro Castillo durante los primeros meses de su gobierno.

La SAC viene realizando diversas audiencias a fin de recopilar los testimonios de los implicados en el caso. Durante los últimos días se han presentado el empresario Zamir Villaverde quien habría sido cercano al expresidente desde la campaña, el expremier e investigado por rebelión Aníbal Torres y el miembro de la PNP que ayudó al equipo especial de fiscales, Harvey Colchado.

Pedro Castillo también ha sido citado por el mismo equipo de trabajo para responder sobre su participación en el golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre. La citación está programada para el miércoles quince de febrero, según informó la presidente del grupo de trabajo, luego que Wilson Soto (Acción Popular) presentara dicha solicitud en su calidad de legislador delegado.

Niega conocerlos

En su presentación ante la SAC, el empresario Zamir Villaverde dijo no conocer a los congresistas denominados como Los Niños y negó que se haya reunido con ellos. Tras ser consultado si había realizado entrega de dinero a dichos parlamentarios, este volvió a negarlo. Esto contraviene lo dicho por Karelim López ante el Ministerio Público, que también lleva a cabo una investigación sobre el caso.

Zamir Villaverde ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

“No les he entregado ningún dinero [a Vergara, Doroteo, Espinoza y Flores] a razón que no los conozco a estos congresistas investigados”, señaló el investigado, quien fue integrante de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), años atrás, y fue expulsado de la entidad al descubrirse que cometió actos delictivos, junto a otros suboficiales, durante sus días de franco. En una ceremonia oficial en 1999 fue degradado por dichas acciones.

Sobre el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, aseguró conocerlo. Sin embargo, señaló que no puede responder al respecto. “Esta información por la que se me ha consultado se encuentra en una carpeta en el Ministerio Público y, a efectos de no interferir con sus investigaciones, me reservo el derecho sobre esa pregunta”, respondió. Sobre las investigaciones contra Pedro Castillo dijo que ha brindado la información necesaria a las autoridades.