Alejandra Molina, la emprendedora peruana que dio el campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York y que busca empoderar a las mujeres en Perú

Alejandra Molina, la peruana que dio inicio a la bolsa de Nueva York. (Alejandra Molina)

“Me gusta mucho conversar y es una manera divertida de poder compartir ideas y de servir de alguna manera”, dice entre risas Alejandra Molina, la joven peruana que ha logrado marcar una huella en imborrable en el extranjero.

Con los sueños y las metas claras desde muy pequeña, se convirtió en la única peruana en tocar la campana para dar inicio a la sesión de la Bolsa de Valores de Nueva York durante el 2022. Alejandra compartió con Infobae pasajes de su vida, desde la infancia hasta la adultez, además de los proyectos que tiene en mente y que espera puedan cumplirse. Uno de ellos se ubica en su tierra natal, Perú.

La educación como base

Alejandra Aylén Molina Pérez nació en 1997celebrará este 2023 sus 26 años de edad. Ella comparte que desde niña siempre fue muy curiosa y conversadora. Años más tarde esas cualidades le serían muy útiles para enfrentar al mundo adulto.

Alejandra Molina, la peruana que dio inicio a la bolsa de Nueva York. (Alejandra Molina)

“Mi niñez fue más que nada cuestionar todo lo que aprendía y tener pensamiento crítico y creo que fue la base para obtener todos los logros que he tenido”, refiere la emprendedora.

Estudió en el colegio Euroamericano, el cual recuerda con cierta nostalgia y desde los 11 años ella tenía en claro dónde quería estudiar.

“Tuve una educación muy privilegiada, pero lo supe aprovechar [...] Estudié mucho y entre lo que hacía era leer sobre la teoría del conocimiento. También hice el bachillerato internacional”.

Sus padres fueron quienes la guiaron a tomar la decisión de estudiar fuera del país. “Hay un mundo mucho más grande que tu barrio”, le decían sus padres a una adolescente Alejandra.

El bachillerato internacional fue una de las actividades que la ayudó a definir más sobre qué era lo que quería en aquel momento.

Alejandra Molina, la peruana que dio inicio a la bolsa de Nueva York. (Alejandra Molina)

“Quería tomar el reto de lograr mis objetivos [...] Yo siempre quería estudiar administración o algo relacionado a empresas [...] y averigüé por todos lados”, comenta de manera sonriente Molina.

Hizo una diapositiva para presentarla a sus padres donde estaban todas las opciones de casas universitarias en las que ellas había averiguado.

“Soy de las personas que le gusta estar siempre preparada para todo”, indicó y añadió que su primera opción era una universidad suiza; sin embargo, su destino cambiaría al encontrar un folleto de una universidad en Estados Unidos. Su ojos brillaron y no lo podía creer, tenía en sus manos la oportunidad de estudiar durante aproximadamente cuatro años, mientras recorría el mundo.

Los años universitarios de Alejandra Molina

La búsqueda de información sobre la Universidad de Long Island comenzó y envió el correo de consulta. Confiesa que no hubo temor al respecto porque pensó “un no era lo peor que me podía pasar, así que envié la consulta”.

Fue una de las mejores decisiones de su vida porque conoció culturas y lugares a los que nunca pensó viajar. Perú siempre estuvo presente en su mente.

Alejandra Molina, la peruana que dio inicio a la bolsa de Nueva York. (Alejandra Molina)

“Varios de los lugares a los que viajé me recordaron a Perú donde la familia es importante”, mencionó la joven.

Entre todas las cosas que aprendió en la universidad, recuerda sobre todo, el escribir, plasmar sus reflexiones porque “la memoria es frágil”. Más adelante, reviviría parte de sus escritos pero además, motivaría con ellos.

“Escribía todas mis historias como una forma de poder recordar lo que vivo, pero no pensé que luego de unos años iba a servir como material de inspiración”, menciona Molina.

Visitó alrededor de 14 países, entre ellos, España, Marruecos, Alemania, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Austria, Hungría, Bosnia y China, donde aprendió mucho y se convirtió en políglota.

De todos los lugares que visitó, China fue el que más le impacto, ya que es uno de los lugares con mayor avance empresarial, según comenta.

Los sueños junto con un enfoque claro

“Una de las entrevistas que más recuerdo es la que me hicieron en la Cámara de Comercio de Illinois para hispanos y me hizo reflexionar sobre mis estudios”

En la actualidad se dedica al un emprendimiento que ha sido financiado por Google, debido al alto potencial que posee. Se trata de Beepboop una startup de idiomas que hasta el momento ya tiene a miles de usuarios en todo el mundo.

Además cuenta con un proyecto que ya ha venido avanzado, se trata de Warmishine, una ONG que busca empoderar a niñas y adolescentes a través de la educación. La salud es un tema primordial para Molina, quien viene utilizando todo lo aprendido a lo largo de una carrera exitosa para aplicarla y compartirla con los más jóvenes.