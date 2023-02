Liga 1: Técnico de Sport Huancayo explicó qué se siente ganar por ‘walk over’ ante Cusco FC

Mifflin Bermúdez habló tras su triunfo por 'walk over' ante Cusco FC. (Liga 1)

El viernes 3 de febrero comenzó la Liga 1 2023 con el encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que culminó con un ‘walk over’ en contra del cuadro cusqueño debido a que su equipo titular no se presentó al terreno de juego como ya habían adelantado junto a seis clubes en la víspera.

El entrenador del ‘rojo matador’, Mifflin Bermúdez, se refirió a la obtención de su primer triunfo al lograr su primer triunfo en el campeonato pese a que no se disputó ni un solo minuto de juego. El estratega lamentó la situación por la que atraviesa el fútbol peruano, pero indicó que ello no es responsabilidad, por lo que debieron acatar lo establecido por su dirigencia y los organizadores del torneo.

“Son situaciones muy complicadas que nos toca vivir, pero hay que afrontarlas. No podemos dar marcha atrás, hay temas de autoridades y dirigentes que uno no puede opinar. En lo que nosotros compete, nos hemos presentado, estamos aquí, nos han tratado bien, no hubo ningún tipo de problema. A seguir con la planificación que nos toca”, declaró el director técnico para la señal oficial de la competición, Liga 1 Max.

Bermúdez también se pronunció sobre la participación de Sport Huancayo en Copa Libertadores, que inicia el próximo martes 7 de febrero cuando reciba al Nacional de Paraguay desde las 19:00 horas de Perú.

“Ahora si podemos pensar en el partido del día martes y lógicamente va a ser un partido muy difícil, pero esperamos seguir con la planificación que se ha hecho y poder llegar en óptimas condiciones para el partido que nos toca en Huancayo”, finalizó.

Mifflin Bermúdez dio sus impresiones sobre lo que pasó en el estadio de Cusco FC, donde ganó 3-0 tras 'walk over'. (Video: Liga 1 Max).

Sport Huancayo y la Copa Libertadores

De acuerdo con el calendario inicial de la Liga 1, Sport Huancayo debió haber llegado a su estreno en Libertadores con tres partidos del Torneo Apertura; sin embargo, la convulsión social que vive el país, provocó la suspensión de sus partidos ante Universidad César Vallejo y Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), y la decisión de Cusco FC de no presentarse el último viernes 3 viernes en el terreno de juego harán que lleguen sin un solo minuto de juego contra Nacional, que marcará su retorno al ya mencionado certamen Conmebol.

Pero fuera de los cotejos correspondientes, el cuadro de la ciudad ‘incontrastable’ tampoco han realizado duelos de preparación ante otras instituciones, solo hizo prácticas de fútbol de forma interna. Ni en su propio espectáculo de presentación, denominada la ‘Tarde del rojo matador’, organizó un amistoso.

Para culminar la grave situación, en la jornada 4 del Torneo Apertura le tocará descansar, por lo que también llegarán sin minutos para el partido de vuelta de la llave ante los paraguayos, pactada para el martes 14 de febrero.

Sport Huancayo se presentó al Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Cusco FC, pero su rival no se presentó. (Liga 1)

Sport Huancayo y su historial en Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2023 será la segunda edición en la que participará el conjunto huancaíno. La primera fue en 2012, cuando clasificó a la primera fase previa en la que se midió ante Arsenal de Sarandí. En la que cayó en un marcador global por 4-1.

En la ida fueron goleados por 3-0 en Argentina. Los goles de ese partido fueron anotados por Jorge Córdoba, Emilio Zelaya y Claudio Mosca, dejando la llave casi cerrada a su favor. En la vuelta, Sport Huancayo no pudo descontar la ventaja ‘gaucha’, pero tampoco perdió, quedando igualados 1-1. Los dirigidos en aquel entonces por Miguel Company abrieron el marcador por intermedio de Sergio ‘Checho’ Ibarra, mientras que la visita igualó por intermedio de Luciano Leguizamón.