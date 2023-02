Conciertos en febrero: Estas son las presentaciones que podrás disfrutar este mes en Lima

Conciertos en Lima para el mes de febrero.

El Perú sigue siendo sede de grandes conciertos. Diferentes artistas nacionales e internacionales ofrecerán espectáculos inolvidables este febrero, que conmemora el amor y la amistad. Te enlistamos los eventos más esperados para que vayas contemplando asistir en pareja, con amigos, familia o por tu propia cuenta.

Romeo Santos

Fecha: 10, 11, 12 y 14 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

El popular ‘Rey de la Bachata’ demostró que es todo un fenómeno musical en Perú al agotar todas las fechas de su concierto en Lima. La capital será su primer destino como parte de la gira Romeo Santos Fórmula Vol. 3.

Después de tres años el cantante estadounidense salió al mercado con “Fórmula, Vol. 3” (Crédito: Manuel Vélez)

Eva Ayllón y Daniela Darcourt

Fecha: 11 de febrero

Lugar: Por definir

Como antesala del Día del Amor y la Amistad, las artistas nacionales se reunirán en un mismo show. En este show se escucharán temas como ‘Ritmo, son y sabor’, ‘Probablemente’, ‘Adiós amor’, entre otros éxitos.

Teleticket informó que por disposición municipal no se contará con la participación de Bareto y Cielo Torres.

Eva Ayllón y Daniela Darcourt se unirán en un solo concierto.

Susan Ochoa

Fecha: 11 de febrero

Lugar: Plaza Norte

La cantante nacional, ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar, demostrará su potencia vocal en el espectáculo ‘Susan le canta al amor’. Sebastián Landa y José Feliciano son los artistas invitados.

Susan Ochoa cantará en Plaza Norte.

Super Junior

Fecha: 11 de febrero

Lugar: Estadio San Marcos

Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook, integrantes de la boyband, cantarán los mejores éxitos de su undécimo álbum ‘The Road: Keep on going Vol. 1′.

Super Junior está de regreso a los escenarios con su gira mundial "Súper Show 9 : Road".

Amor bajo las estrellas 2

Fecha: 14 de febrero

Lugar: Estadio San Marcos

El festival reunirá a toda una constelación de grandes artistas para festejar el Día de San Valentín. Se presentarán Sin Bandera, Andy y Lucas, Axel, Anna Carina y el español Beret.

Festival contará con la participación de Sin Bandera.

Alec Benjamin

Fecha: 14 de febrero

Lugar: Centro de Convenciones Arena Bar

El cantante y compositor estadounidense llegará a Lima para cantar los mejores éxitos de su repertorio musical, entre ellos ‘Let Me Down Slowly’, ‘Water Fountain’ y ‘Oh My God’.

Alec Benjamin es conocido por sus canciones "Paper Crown", "The Water Fountain" y "End of the Summer".

Enforcer

Fecha: 17 de febrero

Lugar: Centro de Convenciones Festiva

La banda heavy metal más influyente de la última década deleitará a sus fanáticos en el recinto ubicado en el Centro de Lima. La banda invitada será Hyena, agrupación peruana del mismo género musical.

En el 2016, Enforcer se presentó por primera vez en Lima para promocionar su álbum "From Beyond".

LP

Fecha: 20 de febrero

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, tocará lo mejor de su último disco ‘Churches’. La artista es reconocida mundialmente por el éxito ‘Lost On You’.

LP llegará a Lima. EFE/Ryan Jay

Jorge Drexler

Fecha: 23 de febrero

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

El reciente ganador de los Premios Grammy Latinos 2022 confirmó su regreso a nuestro país como parte de su gira por el mundo, donde viene promocionando su más reciente producción, ‘Tinta y Tiempo’.

Jorge Abner Drexler Prada es un cantautor y actor uruguayo, uno de los más reconocidos y premiados de habla hispana. REUTERS/Steve Marcus

Depresión Sonora

Fecha: 24 de febrero

Lugar: Yield Rock

El proyecto de Marcos Crespo, artista español, inició en la pandemia y ganó notoriedad por éxitos como ‘Como todo el mundo’, ‘Veo tan dentro’, ‘Gasolina y mechero’ y ‘Fumando en mi funeral’.

Depresión Sonora es el proyecto musical de Marcos Crespo, un madrileño de 23 años.

Calvin Harris

Fecha: 24 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Después de 12 años, el DJ británico regresará a tierras limeñas para deleitar a sus seguidores con temas como “One need”, ‘I need your love’, ‘Feels’, ‘This is what your came for’ y ‘Summer’

Calvin Harris ofrecerá un show inolvidable en febrero.

Mötley Crüe y Def Leppard

Fecha: 28 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo visitarán Lima por primera vez como parte de su gira conjunta The World Tour.