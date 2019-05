En 2012 se recibió con honores en la Real Academia de Arte Dramático, institución por la que pasaron Anthony Hopkins y Tom Hiddleston, entre otros. En una de las entrevistas recientes que concedió reveló algunas similitudes entre él y Elton John: "Me identifico con la intensidad de su conducta y sus sentimientos. Soy muy sensible y expresivo. Para alguien tan fuerte y poderoso, él es muy vulnerable. Y yo me parezco mucho".