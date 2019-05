Él, sin embargo, no reniega ni se arrepiente de aquella decisión que lo relegó de la escena por 14 años. "Nunca he pensado demasiado sobre mi carrera futura, o sobre qué iba a pasar, hasta la mitad de los cuarenta", contó en una entrevista a la revista GQ en la que también aseguró que el dinero no tiene nada que ver con las cosas que lo hacen más feliz: "acostarme con la persona que amo, compartir una cena con amigos o andar en moto".