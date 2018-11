-Los talleres no son algo pautado ni fijo porque surgieron como respuesta a las consultas de la gente que me preguntaba cómo ayudar. Me pareció que estaba bueno abrirlo, ya que no todos pueden ir a la sala por diferentes motivos. Después me empezó a pasar que me llamaron de algunas empresas para hacerlo como programa de responsabilidad social empresarial y lo hicimos, pero en general son más los que hacemos con voluntarios.