Yo no estoy en condiciones de criticar a nadie, uso shorts bien largos y generalmente voy en camisa porque me da vergüenza exhibir mi panza a la humanidad playera. Y un buen par de anteojos negros me permiten recorrer el panorama y detener los ojos un instante en alguna sirena sin que su novio o marido se sientan afectados y me adviertan de la manera que sea que estoy en falta.