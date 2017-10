FAVORITOS

SOBRENOMBRE: Meme. UN SECRETO DE BELLEZA: ponerme mucha crema, desde los 15 años que uso todas las de La Roche-Posay. COLOR DE UÑAS: nude, que va en invierno y en verano. UN LIBRO: Cien años de soledad. CELULAR: iPhone, aunque no lo manejo demasiado. UNA RED SOCIAL: Instagram. UNA CIUDAD: Buenos Aires. VACACIONES FAVORITAS: en una ciudad con museos, historia y muchas cosas para hacer. UNA COMIDA: el pollo con arroz de mi mamá. UN PLACER CULPOSO: dulce de leche a cucharadas. EL MEJOR RECITAL: el show despedida de Soda Stereo. UN PAPEL QUE ME HUBIERA GUSTADO HACER: Tita es el papel que hubiera soñado con hacer. UNA PELÍCULA: Superman, me volví loca porque el actor volaba. Me acuerdo que me explicaron qué eran los efectos especiales y supe que quería ser actriz.