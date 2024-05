Milei en su salsa

Javier Milei en el almuerzo del CICYP

Ruge el león libertario. Consustanciado con aquello de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”, Milei sacó uñas y dientes para enfrentar a quienes anuncian una inevitable devaluación. Consultores y economistas son el nuevo blanco móvil de la ira presidencial.

Javier Milei despachó sus enojos frente a los empresarios del círculo rojo reunidos en el almuerzo del CICYP. Para la catarsis de la semana volvió a echar mano a una diatriba en tono de stand up a la que es tan afecto.

Tras advertir que vino “más sangriento que de costumbre”, cargó contra economistas y consultores. Los descalificó a todos.

“Han currado durante años con sus análisis berretas y ahora necesitan justificar…quieren que vaya mal porque le pifiaron”, disparó sin hacer nombres.

El Presidente salió con los tapones de punta para negar que exista atraso cambiario. Aseguró que “estamos en zona de abrir el cepo”. Se jacta de haber podido hacer lo que otros no pudieron y es refractario al reclamo de un “plan de estabilización”. De paso profundiza su estilo que a muchos espanta e intimida pero que le retiene y suma lealtades.

En la lista de los “liberticidas, chantas, caraduras y deshonestos intelectuales” caben casi todos los conocidos, incluso muchos de los que lo acompañaron hasta aquí. A Milei no le gusta que lo contradigan, que objeten su verdad. Se enoja y estalla. La seguidilla de buenas nuevas de la economía lo mantiene empoderado.

El índice inflacionario regresando al dígito más el anuncio de superávit fiscal que el sector Público Nacional registró en abril y que alcanzó los $17.409 millones, sostienen al gobierno en el convencimiento de que el ajuste es “innegociable”.

Los funcionarios del FMI ponderan pero con cautela. Auguran un segundo semestre en el que la economía empiece a crecer pero insisten con el fastidioso asunto, para el gobierno, claro, de mejorar la calidad del ajuste. Apuntan a un sistema más progresivo que “no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadores”. A buen entendedor pocas palabras.

Luis Caputo

El Fondo está a favor de ir hacia una “competencia de monedas” pero pide que se trabaje para ampliar el apoyo político que necesitan las reformas. El acompañamiento de las fuerzas de oposición expresado en leyes que respalden el rumbo del Gobierno.

A Milei no parece inquietarle el empantanamiento en el que cayó la Ley Bases en el Senado de la Nación. A solo una semana de la emblemática fecha del 25 de Mayo, no se logró aún dictamen para su tratamiento.

El anunciado “Pacto de Mayo” entró en una zona de confusas indefiniciones. No se sabe si se firmará ni cuándo, ni quiénes serán de la partida. Se llegó a barajar la idea de que Milei lo suscriba “con la gente”. O sea “consigo mismo”. Todo muy raro.

Si la ley se dilata y todo queda en la nada es probable que desde el oficialismo se lo viva con un cierto regocijo. Una epifanía para el “principio de revelación”. Un argumento para volver sobre el asunto de la casta.

Entretanto y sin que el tema parlamentario le quite el sueño, el Jefe de Estado vuelve a viajar. Este jueves, antes de lo anunciado y previsto, partió a Madrid. No se trata de una visita oficial. No habrá encuentro con el Presidente español, Pedro Sánchez, con el que está todo mal. Ni con el Rey Felipe VI.

Esta vez nuestro Presidente libertario va para participar de la cumbre de la ultraderecha nacionalista europea convocada por la agrupación VOX. También aprovechará el trayecto para reunirse con empresarios. Javier Milei jugará a desplegar su condición de celebrity internacional. Lo espera un fin de semana en modo rockstar.

El evento Europa Viva 24 le ofrece un marco único en el star system de los movimientos de ultraderecha. La no concurrencia presencial del primer ministro húngaro Viktor Orban y de la premier italiana Giorgia Meloni, que asistiran de manera virtual, le deja vacante el centro de la escena. Días de gloria para reforzar la construcción del perfil mediático en el que está empeñado.

El oficialismo español lo recibe encrespado. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant lo trató de “negacionista” y dijo que atenta contra la democracia. Yolanda Díaz, la vicepresidenta lo señala de ser un referente del discurso del odio.

No está claro cuál es el beneficio para la Argentina de que el Presidente quede involucrado en las tensiones de la política española y como su respaldo en un acto de campaña a una fuerza minoritaria que enfrenta con fuertes críticas a la Unión Europea puede incidir en las relaciones de Argentina y Europa.

La narrativa de VOX ha comenzado a espantar a muchos líderes europeos, entre ellos a la mismísima Giorgia Meloni quien tendrá solo una participación tan digital como estrictamente formal.

En la presentación de su libro “El camino del Libertario” marcó el tono del que será su paso por el fin de semana madrileño.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el líder del partido ultraderechista Vox (Santiago Abascal/X)

“Soy un liberal en un país de zurdos…Soy un error de tipo dos. Un presidente liberal libertario no es normal en condiciones normales de presión y temperatura…Hicieron las cosas tan mal que acá estamos”.

Milei señaló a la “oposición cobarde”y la definió como todavía más siniestra que los populistas kirchneristas. La audiencia celebró su narrativa.

En un contexto de mucho revuelo mediático, tras el contrapunto que tuvo con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, las denuncias de falso currículum en la solapa de su libro y los debates abiertos en los medios españoles sobre su genio y figura, Javier Milei tendrá una ventana de oportunidad tanto para su instalación marketinera como para despegar de la penurias de cabotaje.

Aquí, al ras del suelo, los negociadores del oficialismo la siguen remando en orden a conseguir que se destrabe el tratamiento de la Ley de Bases. Mientras más se prolonga el debate en comisión, más se complica la salida.

Las advertencias de Federico Sturzenegger resuenan en el vacío. Sin la ley, el crecimiento será menor y los impuestos serán mas altos.

Con la fe que lo siempre lo motiva, Daniel Scioli ve con todo color esperanza: “Si esto sigue así a Milei le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía”.

La causa judicial que investiga a los dirigentes de organizaciones sociales bajo el cargo de extorsionar bajo disciplinamientos a los que reciben planes y de utilizar a las cooperativas para desviar dinero, de la que tanto se habló esta semana, suma espanto e indignación y estira la paciencia social de la que goza el oficialismo.

La recesión empieza a mostrar su cara más temida e impacta fuerte sobre el empleo privado. Al menos cinco empresas anunciaron suspensiones y despidos. El retroceso de la industria del orden del 21% interanual a marzo y de la construcción del 33% para el mismo período se traduce en pérdida de 94.000 puestos de trabajo en el sector de los formales registrados entre octubre del 23 y marzo del 24.

El enfrentamiento del Gobierno con las empresas de medicina prepaga, que se tradujo en el emplazamiento a retrotraer los incrementos y devolver parte de lo ya aumentado expuso la profunda crisis de financiamiento que atraviesa el sistema de salud.

Nadie parece estar trabajando seriamente para encontrar una salida razonable de esta situación. Los turnos para ser atendidos por un clínico o especialistas se demoran meses y el colegio que nuclea a los cardiólogos denuncian el estado de emergencia de la actividad que podría llevar a que en el mediano plazo no se puedan colocar stents o realizar angioplastias. Hablamos del sistema privado dónde se atienden 7 de cada 10 argentinos.

El desmadre en el que se debaten las fuerzas opositoras que se traduce en fragmentación interna y ausencia de liderazgos da aire a los libertarios. La idea de que si Milei fracasa sólo se vislumbra un abismo sin red, sostiene a muchos en la esperanza.

Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO vía zoom. Pura formalidad. Ni acto, ni celebración alguna. El contexto es de diferencias internas y crisis identitaria.

La relación con Milei y con la LLA también está en una zona de indefinición. Hay cautela a la espera de que salga la ley de Bases. En el Senado las cosas empiezan a complicarse para el macrismo. La senadora Guadalupe Tagliaferri presenta sus objeciones. No está dispuesta a votar la ley a libro cerrado.

Patricia Bullrich también desafía a Mauricio Macri. Después del encendido acompañamiento a Milei que el ex presidente hizo público la noche de las PASO, limando las posibilidades de Patricia Bullrich en la elección general, nada volvió a ser igual. Para Patricia el liderazgo de Macri ya fue.

El peronismo busca sin suceso reordenar. El kirchnerismo se pone en evidencia como un proyecto familiar. La pretensión de Cristina Kirchner de imponer a su hijo Máximo genera fastidio e irritación aleja la posibilidad de un liderazgo cierto que aglutine los restos humeantes del justicialismo.

La decisión del vástago de los dos presidentes de adelantar las elecciones internas partidarias para este año puso en pie de guerra a muchos referentes.

“Si el peronismo no tiene las pelotas para prepararse y dar una batalla a La Cámpora, está terminado”, dijo Aníbal Fernández.

“El liderazgo en el peronismo no es hereditario”, sumó Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social y ex intendente de Hurlingham.

“No entendieron nada. Me permito recordarles que esto no es un club de amigos”, sumó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y enfrentado desde siempre con el kirchnerismo.

Este escenario político juega a favor de Milei pero el oficialismo al que empieza a hacer algunas concesiones frente a la crudeza de la realidad.

Este viernes se conoció la decisión de la secretaría de Transporte de incrementar los aportes en un 39% en medio de las negociaciones entre la cámaras empresarias y la UTA.

Consultado en España acerca de lo que “parecen ser algunos desvíos en su plan” contestó con helado pragmatismo. “El camino de la libertad no es un camino rectilíneo y uniforme”.