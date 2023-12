No hay plata: 10 lecciones para comunicar economía en tiempos de Milei

Si no hay ni pollo ni pasta, hay que proponer una elección entre agua fría o agua caliente. Siempre ofrecer alternativas. En 2002, los ahorristas atrapados en el corralito querían una sola cosa: dólares. La gestión de Lavagna se ocupó de multiplicar opciones como bonos; pesos; un cero kilómetro… pero nada de dólares. Y en todas las alternativas estaba la palabra “voluntario”, parecía que la gente podía elegir. Así, el debate era si convenía tal o cual bono o bien esperar a una mejor alternativa, pero de a poco se despejó la demanda por los inexistentes billetes verdes. Hoy no hay ahorristas estafados, pero hay ciudadanos que arrastran una década de pérdidas de poder adquisitivo. Volar el cepo el primer día no es opción. Pero bajo la consigna de libertad, las alternativas para los actores económicos tienen que multiplicarse en el corto plazo.

Lo que te funcionó en la campaña casi seguro no camina en el gobierno. A partir de Clinton se instaló el concepto de “campaña permanente” como guía para los gobiernos. En el poder, ya no es posible desatender el vínculo directo con la ciudadanía. La elección otorga legalidad para el cargo, pero solo el apoyo ciudadano brinda legitimidad para conducir. Sin embargo, Milei ya dio señales de que seguirá en campaña… pero no con lo mismo. Y no es solo calibrar expectativas: hay conflictos mucho más complejos, el tiempo juega un papel central y las decisiones cruciales deberán ser explicadas con otro tono.