Crisis energética: incentivos con sabor a poco

Quedan pocos equipos de perforación con capacidad para perforar en Vaca Muerta, y no todos están preparados para perforar 6.300 metros a un grado de exigencia al 100% de bombas (Reuters)

En el transcurso de la última semana se ha venido anunciando un Decreto de Necesidad y Urgencia propiciando de alguna manera el incremento de la producción de petróleo y gas natural a cambio de ventajas impositivas y de un acceso parcial al mercado libre de cambios.

La norma de 33 artículos y 1 de forma, que se publicó en la edición especial del Boletín Oficial de este sábado con el número 277, garantiza a las empresas que ingresen a este programa la libre disponibilidad de dólares por un equivalente al 20% de la inyección adicional que logren en petróleo y del 30% en los proyectos de gas natural en todas las cuencas de la Argentina, siempre teniendo en cuenta los niveles de producción del año 2021.

Mediante la creación de este Régimen de Acceso a Divisas para la producción incremental de petróleo y gas natural se busca que las empresas tengan accesos a dólares que podrán ser destinados al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, utilidades, dividendos y repatriación de inversiones directas de no residentes.

La cuenta es simple, para aquellas empresas que quieran ingresar en este programa deberán producir un tanto por ciento más que lo hecho en 2021, de esa porción incremental podrán disponer de un 20% o 30% de lo que hayan obtenido a los efectos de lo explicado en párrafo anterior.

El anuncio, aunque pueda ser un principio de liberalización del cepo cambiario que sufre la industria energética (entre otras), no deja de tener un sabor a poco en un contexto de alta inflación, incremento de todos los costos de los insumos en dólares, alta presión fiscal y convenios sindicales desmedidos, sumado a la historia que tiene el país de cambiar las reglas a su conveniencia, recordemos como caso de ejemplo lo sucedido con la Resolución 46 del gobierno de Mauricio Macri.

Punto límite

De la misma manera, y no menos importante, la industria se encuentra en un punto límite en cuanto que quedan pocos equipos de perforación con capacidad para perforar en Vaca Muerta, y no todos están preparados para perforar 6.300 metros a un grado de exigencia al 100% de bombas, presión y setback como para dar algunos ejemplos. Las principales operadoras cuentan 4 o 5 equipos a los cuales se les podría hacer un Up Grade y de alguna manera adaptarlos.

Hay 8 conjunto de equipos interconectados y 9 compañías que se los van prestando unos a otros, con el aumento de costo de logística que ello implica

Si se analiza la situación desde los set de fractura, se advierte que los equipos están al límite, hay 8 conjunto de equipos interconectados y 9 compañías que se los van prestando unos a otros, con el aumento de costo de logística que ello implica, de ahí que ahora se está viendo experimentar fracturar dos pozos a la vez, con un 30% - 40 % de incremento en la eficiencia, que en el cortísimo plazo podría ayudar a paliar esta situación.

La pregunta que surge es que, salvo las compañías metalmecánicas o relacionadas, el resto de las empresas de servicios son extranjeras, con contratos locales en dólares al cambio oficial, paritarias al 70% y sin posibilidad de girar dividendos, por lo tanto necesitarían complementarse en serio con la industria local y flexibilizarse para bajar costos y permitir el ingreso de nuevos equipos sin las trabas que la industria sufre día a día.

De hecho, el gobernador de la Provincia de Neuquén dijo que “para acelerar Vaca Muerta en particular hace falta un régimen especial que permita acceder a los equipos necesarios”. De la misma manera insistió el mandatario la necesidad de acelerar al máximo la construcción y puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y de la finalización de la adecuación del Oleoducto Nor Andino que permitiría exportar petróleo a través de Chile.

Con este “cepo light” el Gobierno espera que ingresen inversiones por USD 40.000 en los próximos cinco años. Dado que este régimen premia el incremental de producción y no el de exportación, dando acceso a compañías de todo tamaño, pueden participar desde YPF hasta las más pequeñas, siempre y cuando cumplan con la premisa fundamental de la iniciativa.

El incremento de inversión en la industria hidrocarburífera no es directamente proporcional a los resultados obtenidos y es esa una de las razones que este incentivo se lo percibe como una solución de corto plazo

Se debe recordar que el incremento de inversión en la industria hidrocarburífera no es directamente proporcional a los resultados obtenidos y es esa una de las razones que este incentivo se lo percibe como una solución de corto plazo, que ayuda, pero que no soluciona bajo ningún punto de vista los graves problemas que tiene la industria energética en la Argentina.

