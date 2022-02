El senado aumentó su presupuesto el 86,4% y diputados el 64,2% contra una inflación del 51,4 por ciento

Cada senador le cuesta en promedio al pueblo argentino poco más de 211.000 dólares por mes. Y cada diputado, cerca de 60.000 dólares, sin contar los presupuestos de la Biblioteca y la Imprenta del Congreso, que este año aumentaron casi 90 por ciento

De acuerdo al presupuesto 2022 que se publica en el sitio oficial de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto del Senado pasó de $ 13.909 millones en 2021 a $ 25.931 millones en 2022, un incremento nominal del 86,4%.

En el caso de Diputados, el aumento presupuestario fue de $ 16.620 millones en 2021 a $ 25.641 millones, un 64,2% más.

Esto es, en ambos casos los presupuestos aumentaron bien por encima de la tasa de inflación de 2021, que fue del 51,4%. En otros términos, hubo un aumento muy fuerte, en términos reales, del costo de ambas Cámaras.

Es importante aclarar que en estos datos no están incluidos los costos de la Biblioteca del Congreso que tiene un presupuesto de $ 6.522 millones para 2022 contra $ 3.470 millones de 2021, un salto anual del 88%, 37 puntos más que la inflación. La planta de personal de la Biblioteca es este año de 1.358 empleados

T ampoco se incluye el costo de la Imprenta del Congreso, que pasó de $ 1.003 millones en 2021 a $ 1.883 millones en 2022. Un incremento del 87,7% en el costo de la imprenta, que tiene 509 empleados.

Una vista de la Biblioteca del Congreso, cuyo presupuesto aumentó 88%, 37 puntos por sobre la inflación del año pasado. Si se computara ese gasto, el costo promedio por legislador sería aún más alto

El total de empleados destinados específicamente al Senado es de 5.005 personas, lo cual da un promedio simple de casi 70 empleados por senador, en tanto la Cámara Baja tiene asignados 5.058 empleados, a un promedio simple de casi 20 por diputado. Como no están los datos de empleados por cada legislador, solo queda hacer promedios. Alguna vez me tomé el trabajo de revisar la cantidad de empleados por senador, cuando en el sitio web sí estaba discriminada esa información. Ya no.

La mensualidad

¿Cuál es el costo promedio mensual por senador y por diputado? Vale aclarar que el costo no es solo el sueldo de cada legislador; deben agregarse las cargas sociales, más los asesores y empleados de cada cámara, más gastos generales en secretarias, comunicaciones, etc. En otras palabras, el costo promedio por legislador se obtiene dividiendo el presupuesto asignado a cada cámara por la cantidad de legisladores de cada una de las cámaras.

¿Cuál es el costo medido en dólares para 2022? Por cada senador, US$ 211.479 mensuales, tomando el tipo de cambio promedio oficial para 2022, dividido por 13 meses, para incluir el aguinaldo. Por cada diputado, el costo promedio es de US$ 58.586 mensuales, usando igual metodología.

Un legislador que se la pasa gritando en los medios que es hora que el ajuste lo haga la política, ahora ataca estos números diciendo que están mal hechos, inventando que hay que aplicar la varianza, el desvío estándar y frases por el estilo, para patear la pelota afuera.

Parece que la casta es el enemigo hasta que pasan a formar parte de ella. Entonces el enemigo pasa a ser el que muestra los números y le abre los ojos a la población. ¿Qué tienen que ver la varianza y el desvío estándar con que el presupuesto de diputados aumentó el 64,2% y el del senado el 86,4%? La única relación que encuentro es que quienes recurren a esas explicaciones pasaron a ser parte de la casta y –según ellos- señalar el dato ahora resulta una herejía.

SEGUIR LEYENDO: