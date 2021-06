Carlos Tevez, los impuestos y la fortuna que ganó jugando al fútbol: ¿retiro o mudanza internacional?

Conferencia de prensa de Carlos Tevez - 4 de junio de 2021 - Estadio Alberto J. Armando - la Bombonera - Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma

Entre el 15 y el 16 de abril se supo que Carlos Tevez, como muchísimos otros pagadores de impuestos, había presentado un amparo para evitar pagar el “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

No se trató de algo que solo él hubiera hecho, ni mucho menos, pero su nombre en la lista de quienes tomaron tal decisión fue una tentación demasiado grande para los medios que repitieron la noticia una y otra vez.

Tan solo un mes y medio más tarde, Carlitos era nuevamente tapa de diarios y revistas, pero por otra razón, su retiro –no del fútbol– sino de Boca.

La pregunta que flota en el aire es la siguiente: ¿existe alguna relación entre ambas decisiones? ¿Tevez se cansó del fútbol, solo de jugar de Boca o de pagar impuestos en Argentina? ¿Habrá incidido de alguna manera el sistema tributario argentino en el –por el momento– retiro de último ídolo xeneize?

Recordemos la frase textual que utilizó el “Apache” al poner fin a su tercer ciclo en el club de sus amores: “Hoy te digo que me retiro, pero dentro de tres meses quizás me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no”.

Desde lo profesional, solo puedo decir que la elección del lugar en el cual retirarse es una decisión no menor en los deportistas de élite que participan en deportes colectivos.

Si bien en el caso de deportes individuales (tenis, boxeo, automovilismo, etc.) y también en el caso de actores y/o cantantes, la elección de la residencia fiscal es algo que se aconseja analizar en profundidad al inicio de la carrera artística y/o deportiva de que se trate, cuando el deportista en cuestión es un futbolista, este tema rara vez es relevante hasta el retiro o hasta que aparece algún problema con las autoridades fiscales del país donde el mismo se encuentra jugando (no olvidar, por ejemplo, el caso de Ronaldo y su mudanza de España a Italia). De hecho, y este es un error que cometen muchos deportistas de élite, el análisis del impacto impositivo de la mudanza de un país a otro no es siquiera analizado a la hora de aceptar o desechar alguna oferta.

¿Por qué es tan relevante elegir donde retirarse?

Básicamente, porque los sistemas tributarios a nivel mundial –salvo algunas excepciones que pueden contarse con los dedos de una sola mano– se basan en el concepto de residencia, y no de nacionalidad.

Carlos Tevez en uno de sus últimos partidos en Boca (EFE/Marcelo Endelli POOL/Archivo)

Así las cosas, si Tevez, o cualquier otro futbolista, se retirase en Argentina, debería pagar la totalidad de los impuestos que existen en dicho país (a menos que hayan establecido alguna estructura fiduciaria del tipo irrevocable y discrecional mientras residían fiscalmente en el extranjero). Sin embargo, si lo hiciera en otro país, podría regresar a Argentina durante medio año en cada año fiscal con tal de que su centro de intereses vitales quede en ese otro país que eligió para residir.

Y, si quiere seguir jugando algunos años más antes de poner fin a su exitosa carrera, podría hacerlo en lugares con impuestos más razonables que los que pagaría jugando en Boca. Ni hablar que ello le daría mucha más substancia a cualquier decisión de retiro y posterior residencia en dicho país.

Ejemplos de este tipo de países son Estados Unidos, donde de hecho estuvo recientemente vacacionando Carlitos y donde no existe ningún impuesto sobre el patrimonio (como es el caso de bienes personales o inclusive el aporte extraordinario mencionados más arriba) y Uruguay, donde jugaron sobre el final de sus carreras (aunque no necesariamente se retiraron allí) varios jugadores. Entre ellos, Chilavert, Maxi Rodríguez, Gallardo, Placente o D’Alessandro.

Planificación patrimonial para artistas y deportistas de élite

Y ya que estamos con el tema de la planificación patrimonial aplicada a artistas y deportistas, veamos qué otros temas son relevantes en estos casos y porqué, por lo general, se trata de clientes que tienen problemas para conservar aquello que han ganado a lo largo de sus carreras.

El DT de River se retiró como futbolista en Uruguay (REUTERS/Raul Martinez)

Comencemos por esto último, que es lo más sencillo:

- en primer lugar, artistas y deportistas no suelen poseer conocimientos legales ni financieros ni dar prioridad a estas cuestiones en las etapas iniciales de sus carreras;

- adicionalmente, adquieren bienes caros que se deprecian rápido (ej. relojes, automóviles, etc.) y/o con costos de mantenimiento muy elevados (ej. aviones, yates, etc.);

- en tercer lugar, muchas veces asumen la responsabilidad de mantener económicamente a terceros aún luego de su retiro; y

- por último, no es raro que confíen en exceso en personas en quienes no debieron haber confiado y que -como consecuencia de ello- reciban mal asesoramiento al invertir.

Lo que hará Tevez, es por ahora una incógnita. Que el sistema tributario argentino debe ser reformado de manera integral en forma urgente, es una realidad

En ese contexto, los temas más importantes de los cuales muchos de estos clientes se olvidan, son los siguientes:

- protección de la marca personal;

- planificación del futuro post-profesional; y

- generación de fuentes alternativas de ingresos (diversificación).

En el caso de nuestros clientes, nosotros insistimos – entre otras cosas - en lo siguiente:

- nunca es tarde para obtener una buena educación, aunque sea no formal;

- es importante considerar los aspectos impositivos de cada transferencia y cerrar en forma prolija el paso por cada país en el cual vayan a desarrollar su actividad profesional (nos referimos, más que nada, a bajas fiscales, impuestos de salida y demás);

- en el caso de artistas y deportistas que compiten en deportes individuales es muy importante elegir la residencia fiscal que tendrá el cliente a lo largo de la etapa de generación de mayores ingresos (este es un lujo que no se pueden dar, entre otros, los futbolistas, basquetbolistas o beisbolistas);

- siempre que se pueda, debe considerarse con mucha seriedad el establecimiento de un trust, al cual no puedan tener control ni acceso directo y destinar a él una porción relevante de los ingresos; y

- en el caso de querer ceder la imagen a una estructura fiduciaria, hacerlo al comienzo de la carrera, a valor de mercado, a una estructura que no controle el artista o deportistas de que se trate y que obviamente tenga substancia.

Conclusiones

Lo que hará Carlos Tevez, es por ahora una incógnita. Que el sistema tributario argentino debe ser reformado de manera integral en forma urgente, es en cambio una realidad. También lo es el hecho de que artistas y deportistas deben dar una mayor relevancia a estos temas.

Volviendo a Carlitos, espero poder verlo un tiempo más en las canchas; y espero también que siga luchando, en los hechos, contra la creciente voracidad fiscal argentina.

