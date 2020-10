“Mapuches” en Neuquén: son ellos o nosotros

En la tarde de este sábado se vivieron momentos de muchísima tensión en el predio del club privado Mari Menuco, provincia de Neuquén, por un intento de toma de tierras por parte de un grupo de enajenados autoproclamados “mapuches”, integrantes de la comunidad Kaxipayiñ, quienes manifiestan que esas tierras serian ancestrales. Se radicó la denuncia en la comisaría de Vista Alegre y acudió al lugar un solo móvil policial con dos efectivos, quienes intentaron dialogar con estos violentos, pero fueron corridos a piedrazos ellos y los socios del Club. Lo increíble de todo esto es que siempre los huesos de sus ancestros están enterrados en tierras valiosísimas, o se encuentran en lugares donde pasa un caño de empresas petroleras, por lo tanto deben pagarle una servidumbre (renta) a estas comunidades. Lo raro es que nunca reclamen tierras donde tengan que trabajar (léase criar ganado, cultivar), por ejemplo parajes cercanos a la zona de la de la ruta Conquista del Desierto.

Además, fue muy oportuno el día para cometer este atropello. Hoy está prohibida la circulación vehicular en toda la zona de la Confluencia y los propietarios no pueden acceder al lugar. Pero ellos sí. Evidentemente las leyes son solo para que las cumpla la gente de trabajo y no para los usurpadores. Me pregunto: ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que avancen si no han hecho otra cosa que vivir del estado, reclamando y violando la ley sistemáticamente en cada reclamo? ¿Hasta cuándo? ¡No vienen por un par de lotecitos! ¡Vienen por todo! Y cuando digo todo es todo. Y no nos olvidemos de que la bandera argentina para ellos es solo un trapo y solo importa la de su pueblo. Defendamos lo nuestro. Son ellos o nosotros.