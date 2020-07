a) Hasta el 31 de diciembre de 2017: Debe abonar el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), y por ende no será gravado con el Impuesto a las Ganancias . Si la venta es por una única vivienda o como lo llama la ley “casa-habitación”, se deberá solicitar el Certificado de No Retención, para quedar exenta. Solo se aplica ante el reemplazo dentro del año por una nueva vivienda (sea compra o construcción) y no es válido en el caso que sea destinada a casa de fin de semana, aunque muchas veces el contribuyente argumente de forma errónea que permanece en tiempos iguales en ambas propiedades.