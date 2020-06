El segundo argumento es el de la administración fraudulenta en la financiación de la empresa. Hay una causa en la Justicia en ese sentido, que tiene imputados y que avanza en las responsabilidades. Pero no obstante eso, también se abrió una comisión en el Senado de la Nación para su investigación. Es decir, no es necesaria la sobreactuación del Poder Ejecutivo declamando una expropiación. Si de las investigaciones se desprendiera que corresponde, quienes sean responsables deberán responder por su conducta ante la Justicia, pero no es fundamento para que un Estado avance sobre empresas privadas.