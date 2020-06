Hoppe explica que la arquitectura de la democracia universal republicana nos condena a un Estado cada vez mayor en el mediano y largo plazo, asegurando un permanente y sostenido avance sobre la propiedad privada y los derechos naturales del individuo. Este fenómeno se explica por varias razones. Primero, la democracia universal y republicana es un sistema gubernamental de propiedad pública. Los “administradores” asumen el gobierno en “comodato” y no son propietario de los activos del gobierno, sino tan sólo sus custodios y por un tiempo finito. En este marco, será inevitable que un gobierno provisional intentará aprovecharse tan rápido como le sea posible de la mayor parte de “sus” recursos, pues lo que no consuma en el momento no podrá consumirlo jamás. Así, el “administrador” intentará maximizar sus ingresos y gastos corrientes, consumiéndose el stock de capital y el valor patrimonial del gobierno. Como explica Hermann Hoppe: “para un gobierno democrático, las ventajas de una política moderada no repercuten en él, mientras que las de una política de explotación fiscal sí que la aprovecha. Para un custodio público, contrariamente a un privado, la moderación sólo tiene desventajas”.