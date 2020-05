Si repasamos nuestra historia económica, encontraremos que, a pesar de los esfuerzos del oficialismo, los argumentos ideológicos que intentan justificar la necesidad de una participación estatal o de crear empresas a cargo del Estado no son nuevos; a lo sumo, aggiornados a estos tiempos. En casi todo el siglo XX, paradójicamente, no hubo área donde no haya intervenido, desde teléfonos hasta cines de barrio, ya sea como dueño total o socio minoritario. Los defensores históricos de esta idea, consideran que es necesario que el Estado financie la creación de empresas con fondos públicos, cuando los capitales del sector privado no puedan o no quieran realizar algún emprendimiento que el gobierno considerase “estratégico” –ya aclararemos el significado de este término– para el desarrollo del país. En todo caso, esa incapacidad nunca se debió a la mala voluntad del sector privado sino a que el creciente estatismo impedía el crecimiento de un mercado crediticio bien desarrollado y una legislación que defendiese la propiedad privada y el cálculo a largo plazo.