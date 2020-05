En particular, el Congreso al no reunirse ha justificado el dictado de leyes por el presidente, pues una de las razones por las cuales este puede constitucionalmente -y según el criterio interpretativo de la Corte- dictar leyes es ante la imposibilidad del Congreso de sesionar. Asimismo, el Congreso no ejerce el control posterior a través del plenario de las Cámaras. La Constitución habilita al presidente para dictar este tipo de decretos bajo circunstancias excepcionales, pero también impone al Poder Legislativo la obligación de pronunciarse de inmediato sobre su validez.