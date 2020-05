La lentísima justicia argentina tiene, entre sus cuentas pendientes, demasiados procesados sin condena alojados en cárceles que no están en condiciones de garantizar la manda constitucional. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. No concuerdo con la tendencia abolicionista que predomina en el derecho penal argentino, pero es verdad que corresponde prever algún dispositivo o protocolo que organice un plan de contingencias ante un posible brote de la pandemia en un establecimiento penitenciario y que esa situación no trasforme en pena capital la detención de aquellos que no han recibido condena, ni tampoco de los sentenciados en un país que hemos abolido definitivamente la pena de muerte. Claro está que, la liberación masiva no es la solución coherente cuando no se trate de situaciones particulares de detenidos que no pertenezcan a los grupos denominados como poblaciones de riesgo.